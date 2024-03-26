26 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:54

Sony'nin oyun dünyasına getirdiği devrim niteliğindeki konsolu PlayStation 5'in güçlendirilmiş versiyonu olan PlayStation 5 Pro, 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak. Detaylar haberimizde!

PLAYSTATION 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in başarısının ardından Sony, yeni bir hamleyle oyuncuların karşısına çıkıyor. Şirket, PS5 Pro modelini piyasaya sürerek kullanıcıların deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Kaynaklara göre Sony, 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro modelini piyasaya sürecek. Bu kararın arkasında, PS5 satışlarında beklenen düşüş ve oyuncuları heyecanlandıracak büyük oyunların çıkış tarihleri bulunuyor. Özellikle merakla beklenen GTA 6, PlayStation 5 Pro'nun çıkışına ivme kazandıracak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

GTA 6 İLE PLAYSTATION 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA serisinin yeni oyunu olan GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında piyasaya sürülecek. Sony, bu büyük lansmana yetişebilmek ve oyunculara yüksek performans sunabilmek adına PS5 Pro'yu 2024'ün ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Bu sayede oyuncular, beklenen oyunun çıkışına uygun bir şekilde güncellenmiş bir konsola sahip olacaklar.