PlayStation 5 'tablet' sürümü geliştirildi: PS5 Slim'den bile daha ince

18 Ocak 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:52

YouTube içerik üreticisi DIY Perks, oyun konsolu PlayStation 5'i tamamen taşınabilir bir tablet cihazına dönüştürdüğü bir projeyle dikkat çekti. Kanalında paylaştığı videoda, PS5'in geniş iç yapısını incelten ve 4K grafikleriyle her yerde oyun oynamayı mümkün kılan benzersiz bir cihaz tasarladığını belirtti.

PLAYSTATİON 5, TABLET OLDU

DIY Perks, bu projeye başlarken PS5'in donanımını parçalara ayırarak işe koyuldu. Yapılan işlemler sonucunda, yalnızca ana kartın aynı kalabildiği bir sistem geliştirdi. Ancak, konsolu soğutan temel bileşen olan eski ısı emiciyi çıkartıp, bunun yerine anakartın her iki tarafına yerleştirdiği yeni ısı emiciler ile işlemciyi soğuttu.

Bununla da yetinmeyen DIY Perks, sistemdeki diğer bileşenleri de gözden geçirerek üç kat daha kalın bir konsol fanını kullanarak üç yüksek güçlü dizüstü bilgisayar fanı ekledi. Bu sayede sistemin, yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlarla karşılaştırılabilir bir sessizlik seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, özel bir kasa 3D bastırma teknolojisi ve eklenen subwoofer ile ses kalitesini de artırdı.

Oluşturulan taşınabilir PS5, özel bir kabloyla beslenerek, çoğu dizüstü bilgisayarın güç adaptöründen daha küçük bir güç kaynağı ile çalıştırılabiliyor. DIY Perks, bu taşınabilir oyun sistemi ile Astro's Playroom ve Horizon: Forbidden West gibi popüler oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabildiğini söylüyor.

Sony'nin kendi PlayStation 5 Slim modeli geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürülmesine rağmen, DIY Perks'in oluşturduğu taşınabilir sistem, hem boyut hem de taşınabilirlik açısından oldukça ilgi görmüş durumda. Sony'nin ayrıca PlayStation Portal adlı bir akış cihazı çıkarmış olmasına rağmen, bu cihaz yalnızca oyunları yayınlamak için kullanılıyor ve oyunları kendi başına çalıştırmıyor.