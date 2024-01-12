PlayStation oyunlarında Türkçe desteği devam edecek mi? Açıklama geldi

12 Ocak 2024 14:04 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:04

Sony, PlayStation Türkiye distribütörünü resmi olarak açıkladıktan sonra Türk oyuncular, PlayStation oyunlarında Türkçe dil desteğine devam edilip edilmeyeceğini merak ediyorlardı. Konuyla ilgili birinci ağızdan bir açıklama geldi.

Dün yapılan bir duyuru ile, PlayStation'un resmi Türkiye distribütörünün Bilkom olduğu açıklandı. Bilkom tarafından yapılan açıklamaya göre, firma hem PS ürünlerinin dağıtımını üstlenecek hem de kullanıcılara teknik servis desteği sağlayacak. Peki PlayStation, Türkçe dil desteği vermeye devam edecek mi?

PLAYSTATİON, TÜRKÇE DESTEĞİ VERECEK

Webtekno'nun haberine göre PlayStation Türkiye, resmi Instagram hesabından yeni distribütörünün Bilkom olduğunu duyurduğu paylaşımına bir takipçisinin "Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?" diye yorum yapması üzerine, "Edecek" cevabını verdi.

Donanım Haber'in haberine göre Bilkom, köklü bir şirket ve günümüzde pek çok teknoloji şirketinin distribütörü konumunda. Bunlar arasında Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dev markalar bulunuyor.

Bilkom, X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi oyun zamanı! Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan PlayStation, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de." ifadesini kullandı.

PS PLUS OCAK 2024 OYUNLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, 16 Ocak itibarıyla toplam değeri 7 bin TL olan oyunları kullanıcılarına ücretsiz sunacak.

Listeye yeni katılacak oyunlar şöyle: