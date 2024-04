PlayStation Plus, Nisan 2024 kataloğunu genişletti: Extra ve Premium'a yeni oyunlar geliyor

11 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:39

PlayStation Plus Nisan 2024 ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, PlayStation Plus için Nisan 2024 oyun kataloğunu yepyeni isimlerle genişleteceğini açıkladı. Bu ayın ikinci yarısında (16-30 Nisan) PS Plus Premium ve Extra paketine sahip olan aboneleri toplamda 16 yeni oyun bekliyor.

Nisan ayının ilk yarısında yani 1-15 Nisan tarihlerini kapsayan süreçte Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer oyunları eklenmişti. Bunlara PS Plus Essential aboneleri de erişebiliyordu. Fakat yeni oyunlar Essential paketine uğramayacak.

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2024 KATALOĞU (EXTRA VE PREMIUM)

PlayStation Blog'da yayınlanan paylaşıma göre 16 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a gelecek oyunlar şu şekilde:

PS Plus Extra ve Premium

Animal Well | PS5

Tales of Kenzera: Zau* | PS5

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

PlayStation Premium - Klasikler