11 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:39
PlayStation Plus, Nisan 2024 kataloğunu genişletti: Extra ve Premium'a yeni oyunlar geliyor
Sony, nisan ayının ilk iki haftasında PS Plus abonelerine üç tane oyun dağıtmıştı. 16 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine vereceği yeni ücretsiz oyunları da açıkladı. İşte PS Plus Nisan 2024 oyun kataloğu...
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: PlayStation Blog
Sony, PlayStation Plus için Nisan 2024 oyun kataloğunu yepyeni isimlerle genişleteceğini açıkladı. Bu ayın ikinci yarısında (16-30 Nisan) PS Plus Premium ve Extra paketine sahip olan aboneleri toplamda 16 yeni oyun bekliyor.
Nisan ayının ilk yarısında yani 1-15 Nisan tarihlerini kapsayan süreçte Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer oyunları eklenmişti. Bunlara PS Plus Essential aboneleri de erişebiliyordu. Fakat yeni oyunlar Essential paketine uğramayacak.
PLAYSTATION PLUS NİSAN 2024 KATALOĞU (EXTRA VE PREMIUM)
PlayStation Blog'da yayınlanan paylaşıma göre 16 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a gelecek oyunlar şu şekilde:
PS Plus Extra ve Premium
- Animal Well | PS5
- Tales of Kenzera: Zau* | PS5
- Dave the Diver | PS4, PS5
- Oddballers | PS4
- Construction Simulator | PS4, PS5
- The Crew 2 | PS4
- Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5
- Lego Ninjago Movie Videogame | PS4
- Nour: Play With Your Food | PS4, PS5
- Deliver Us Mars | PS4, PS5
- Lego Marvel’s Avengers | PS4
- Miasma Chronicles | PS5
- Stray Blade | PS5
PlayStation Premium - Klasikler
- Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5
- Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5
- MediEvil | PS4, PS5
Kaynak: PlayStation Blog