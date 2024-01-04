Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 10:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:59

    PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: TGRT Haber

    Uzun zamandır gündemde olan PlayStation Türkiye için beklenen isim nihayet belli oldu. Sony’nin PlayStation ürünlerinin dağıtımından sorumlu Türkiye distribütörü açıklandı.

    PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu
    Sony Türkiye

    Türkiye pazarından pek çok kez çekileceği iddia edilen Sony için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye distribütörlüğü için beklenen isim yeni yıld açıklandı.

    Sony’nin Türkiye operasyonlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar, bu yılın başlarında Sony’nin Türkiye’den çekileceği ve resmi PlayStation distribütörünün Bilkom olacağını işaret ediyordu. Ancak bugün ortaya çıkan sürpriz gelişme, tüm okları tersine çevirdi.

    SONY TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TEZ ELEKTRONİK OLDU

    Türkiye’deki resmi PlayStation distribütörü belli oldu ve bu isim, önceki iddiaların aksine Tez Elektronik olarak açıklandı. 

    Tez Elektronik, günümüzde Esse Grup çatısı altında faaliyet göstermekte olup, Mart 2017’den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribütörü olarak görev yapıyor.

    Daha önce ortaya atılan iddialarda, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin faaliyetlerini yıl sonuna kadar durduracağı belirtilmişti.

    Bunun yanında, diğer ürün gruplarındaki çalışmaların dağıtımının Bilkom gibi firmalara devredileceği ifade edilmişti. Ancak Tez Elektronik’in seçilmesi, PlayStation’un Türkiye’deki varlığını sürdüreceği ve bu süreçte bir dizi değişiklikle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

    Haberler>Teknoloji>PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu
    Etiketler
    sony türkiye
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...