PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu

04 Ocak 2024 10:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:59

Türkiye pazarından pek çok kez çekileceği iddia edilen Sony için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye distribütörlüğü için beklenen isim yeni yıld açıklandı.

Sony’nin Türkiye operasyonlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar, bu yılın başlarında Sony’nin Türkiye’den çekileceği ve resmi PlayStation distribütörünün Bilkom olacağını işaret ediyordu. Ancak bugün ortaya çıkan sürpriz gelişme, tüm okları tersine çevirdi.

SONY TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TEZ ELEKTRONİK OLDU

Türkiye’deki resmi PlayStation distribütörü belli oldu ve bu isim, önceki iddiaların aksine Tez Elektronik olarak açıklandı.

Tez Elektronik, günümüzde Esse Grup çatısı altında faaliyet göstermekte olup, Mart 2017’den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribütörü olarak görev yapıyor.

Daha önce ortaya atılan iddialarda, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin faaliyetlerini yıl sonuna kadar durduracağı belirtilmişti.

Bunun yanında, diğer ürün gruplarındaki çalışmaların dağıtımının Bilkom gibi firmalara devredileceği ifade edilmişti. Ancak Tez Elektronik’in seçilmesi, PlayStation’un Türkiye’deki varlığını sürdüreceği ve bu süreçte bir dizi değişiklikle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.