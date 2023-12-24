Powerbank'i telefona çevirmişler... Oukitel WP33 Pro tanıtıldı, işte özellikleri

24 Aralık 2023 16:24 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 16:27

Günümüz akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri hala pil ömrünün kısa olması. En pahalı iPhone veya en pahalı Samsung olsun, üst düzey bir telefonun pil ömrü neredeyse iki günü görmüyor bile.

Oukitel isimli marka ise kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunan bir akıllı telefon geliştirdi. WP33 Pro modelini piyasaya süren şirket, hem akıllı telefon hem de powerbank görevi gören bu cihazı tanıttı. Peki özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

OUKİTEL WP33 Pro, 22.000 MAH PİLE SAHİP

Teknik özellik açısından bu telefon, ön tarafta 60Hz yenileme hızı, 2408x1080 çözünürlük ve 6,6 inç büyüklüğe sahip ekran ile geliyor.

Bir hafta dayanabilen pile sahip olan WP33 Pro, 22.000 mAh pil ile donatıldı ve 33W hızlı şarjı destekliyor. Daha da önemlisi bu telefon, powerbank görevi de görüyor; yani başka bir telefonu da şarj etmek mümkün.

İşlemci tarafında gücünü MediaTek Dimensity 6100+'tan alan WP33 Pro, 8GB RAM+256GB depolama seçeneğiyle satılacak. Ayrıca telefonda 64 Megapiksel ana kamera ve 20 Megapiksel gece görüş sensörü de bulunuyor. Ses tarafında ise 136db'lik bir hoparlör sistemi yer alıyor.

Fiyata gelecek olursak Oukitel'in hem dayanıklı hem de uzun pil ömrüne sahip olan bu telefonu, 240 dolarlık bir fiyata sahip. Satışlar ise 8 Ocak 2024 itibariyle yurt dışında başlayacak.