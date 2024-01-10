PUBG Mobile 3.0 güncellemesinde oyuncuları sevindiren yenilik: ’Gölgelerin Gücü’ geliyor

10 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:13

Mobil oyunlar arasında uzun yıllardır üst sıralarda yer alan PUBG Mobile, yeni bir güncelleme ile oyuna yeni mod ekleyecek.

Heyecanla beklenen PUBG Mobile 3.0 güncellemesiyle, Gölgelerin Gücü gelecek. Peki bu mod ile neler yapılabilecek?

PUBG MOBİLE 3.0, ‘GÖLGELERİN GÜCÜ’ MODUNA KAVUŞUYOR

11 Mart tarihine kadar oyuncular; Erangel, Livik ve Sanhok haritalarını kapsayan Gölgelerin Gücü temalı yeni oyun modunda mücadele edip, yeni becerileri tecrübe edebilecekler.

OYUNA YENİ BECERİLER EKLENDİ

Gölgelerin Gücü, güçlü bir yeni yakın dövüş silahı olan Gölge Bıçak’ı oyuna getiriyor. Oyuncular, bıçağın özünden gelen güç ile yakınlarındaki saldırıları savuşturabilir, “Sadık Kılıç” becerisi ile de önlerinden gelecek tüm atışlara karşı tetikte olarak kısa bir süre bu atışları engelleyebilirler.

Daha uzak mesafeler için ise oyunculara yeni “Kılıç Çek” becerisi sunuluyor. Bu beceriyle oyuncular, kendilerini havaya fırlatarak düşmanlarına ansızın yaklaşma ve sıkışık durumlardan da hızlıca kaçma imkanı bulacak.

Aynı güncellemeyle oyuna dahil olan “Yedek Destek” isimli keşif cihazı ise daha taktiksel bir yaklaşım benimseyen oyunculara düşmanları engelleme ve ayrıca bilgi toplama için kullanabilecekleri Kukla Keşif Cihazı sunuyor.

Yeniden tasarlanan şehir alanları tanıtıldı

Güncelleme ile haritalardaki Yasnaya Polyana, Hapishane ve Georgopol gibi bazı klasik şehir alanları yeniden tasarlandı, mevcut binalardaki değişikliklerin yanı sıra yeni binalar da haritalara eklendi. Böylece oyunculara yeni geçiş ve yağmalama deneyimleri de sunuldu. Bazı binalar ayrıca oyuncuların keşfetmesi için Ek Malzeme Depoları ve Kamuflaj Kapıları gibi ek eşyalar da içeriyor.

World of Wonder moduna iyileştirmeler geliyor

Yeni 3.0 güncellemesi ile World of Wonder moduna çeşitli iyileştirmeler geliyor. Yeni özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra şablonlar, etkileşimli nesneler ve daha fazlası oyuna ekleniyor. Bunlara ek olarak karakterlerin hologramlarını yansıtan Sanal İz Düşüm Cihazı ve İnsansı Düşman Ortaya Çıkarma Cihazı gibi yeni oyun cihazları da oyun severleri bekliyor.

Kutup Üssü oyun severleri bekliyor

Gölgelerin Gücü ile birçok yenilik PUBG MOBILE’a dahil olurken, uzun zamandır beklenen yeni Metro Royale haritası Kutup Üssü Haritası ile zorlu Tank ve Komutan düşmanları, gizli yüksek basınçlı havalı tabanca, bölge tahribatı, hava hattı mekanikleri ve daha fazlası da 14 Ocak’ta oyuna eklenecek.

Yeni Royal Pass Ace ise 14 Ocak – 16 Mart tarihleri arasında oyunda olacak. Oyuncular Royal Pass görevlerini tamamlayarak ödüller kazanıp rütbe atlayabilecekler. Bunların yanı sıra efsanevi eşyalar da oyuna gelecek.

Çin Yeni Yılı ve ardından Sevgililer Günü PUBG MOBILE’da kutlanacak

Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için 9 Şubat'tan itibaren Ejderha'nın Bereketi isimli drop’lar oyunda görülebilecek. Oyuna şimşek efektiyle düşecek olan drop’lar özel bir Ejderha Hediyesi içerecek. Sevgililer Günü için ise sevilen 2 kişilik motosikletin yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu oyuna eklenecek. Ayrıca, temalı yerlerde romantik fotoğraf fırsatları ve daha fazlası bulunacak.