Rekora doymayan GTA 6'dan bir başarı daha

15 Ocak 2024 20:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:28

GTA 6 duyuru fragmanı, YouTube platformunda tüm zamanların en çok izlenen video oyunu fragmanları listesinde önemli bir başarıya imza attı. Aralık 2023'te yayınlanan fragman, bir aydan biraz fazla bir sürede 168 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak, bu alanda Minecraft'ı geride bıraktı.

GTA 6, MİNECRAFT'I GEÇTİ

Minecraft'ın 2011 yılında yayınlanan ilk fragmanı, 167 milyon izlenmeyle YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen ikinci video oyunu fragmanı konumundaydı. Fakat Grand Theft Auto 6, bu rekoru kırmayı başardı.

Fakat, GTA 6'nın en çok izlenen video oyunu fragmanı ünvanını elde etmesi için bir engeli aşması gerekiyor. Şu anda zirvede bulunan Subway Surfers'ın ilk fragmanı, 360 milyon izlenme sayısıyla lider konumda. Bununla birlikte GTA 6'nın fragmanı, günlük yüz binlerce izlenme alarak büyük bir ivme kazanmaya devam ediyor.

Dikkat çeken bir nokta, fragmanının Rockstar'ın planlanan tarihinden önce yaşanan bir hack olayına rağmen büyük bir ilgi görmesi oldu. Fragman, yayınlanmasının ardından ortaya çıkan eleştirilere rağmen oyuncuların merakını cezbetmeyi başardı.

GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, oyun dünyası bu heyecan verici projenin gelişmelerini yakından takip ediyor. Şu anki izlenme hızları göz önüne alındığında, GTA 6'nın zaman içinde Subway Surfers'ı geçip zirveye ulaşma olasılığının oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

MRBEAST'İ DE GEÇMİŞTİ

Ayrıca GTA 6 fragmanı, yayınlandıktan sonraki 22 saat içinde 85 milyon görüntülemeye ulaşarak, 24 saat içinde en çok izlenen müzik dışı video olmayı başardı. Bu rekor daha önce 59 milyon görüntülemeyle MrBeast YouTube kanalına aitti.

Müzik videoları da listeye dahil edildiğinde, rekor hala Güney Koreli K-Pop grubu BTS'nin 2021 yılında sunduğu "Butter" adlı parçasına ait.