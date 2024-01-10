Resmen belgelendi: 2023 en sıcak yıl

10 Ocak 2024 07:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 07:40

Geçtiğmiz yaz dünya kavurucu sıcaklarla boğuşurken sıcaklık dereceleri bazı bölgelerde rekor düzeye ulaşmıştı. Sonbaharda da devam eden sıcak havalar 2023 yılını literatüre geçen en sıcak yıl yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus, 2023'ün, fosil yakıtların kullanımı öncüesi dönem ortalamasına kıyasla 1,48 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.

FIRSAT ELDEN KAÇIYOR

BBC'de yer alan analize göre temmuz ayından bu yana neredeyse her gün küresel hava sıcaklığı art arda rekorlar kırdı. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da önceki değerleri aştı. Bu küresel rekorlar, küresel ısınma için belirlenen kritik iklim hedeflerinin tutturulamaması riskini artırıyor.

Texas A&M Üniversitesi'nde atmosfer bilimi profesörü olan Andrew Dessler, "Beni etkileyen şey sadece (2023'ün) rekor kırması değil, aynı zamanda önceki rekorları ne farkla aştığı" diyor.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEM

İnsanların atmosfere rekor miktarda karbondioksit gibi sera gazları salmaya devam etmesi nedeniyle dünyanın şu anda 100 yıl öncesine göre çok daha sıcak olduğu biliniyor.

Ancak 12 ay önce, Dünya ikliminin karmaşık davranış biçimi nedeniyle hiçbir büyük bilim kuruluşu 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağını tahmin etmiyordu.

YILIN EN SICAK GÜNÜ 3 TEMMUZ

Küresel ısınma: 3 Temmuz kayıtlara geçen en sıcak gün oldu Yılın ilk birkaç ayında sadece az sayıda gün hava sıcaklığı rekoru kırdı. Ancak daha sonra Dünya'da, 2023'ün ikinci yarısında dikkat çekici bir günlük rekorlar serisi birbirini takip etti.