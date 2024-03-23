S24 ile sınırlı kalmıyor: Galaxy AI özelliklerini alacak üç model ortaya çıktı

23 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:17

One UI 6.1, 2023'te piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy akıllı telefon veya tablete sahip olan herkes için heyecan verici bir güncelleme olacak çünkü bunlar, en azından şu anda bu güncellemenin bir parçası olarak Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini alacak tek cihazlar.

Samsung, 2023 amiral gemileri için One UI 6.1 güncellemesini duyurduğunda, Galaxy S24'teki bazı Galaxy AI özelliklerinin "önceki nesil modellerde mevcut olmayabileceğini" belirtmişti. Söz konusu modelleri ise açıklamamıştı ancak Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 kullanıcılarının kafası rahat olabilir.

GALAXY Z FOLD 5'İN AYARLAR SAYFASI ORTAYA ÇIKARDI

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'nin X'te paylaştığı bir ekran görüntüsü, Galaxy Z Fold 5'teki Gelişmiş Zeka menüsünün, Galaxy S24'teki aynı menüde bulunabilecek tüm yapay zeka özelliklerini listelediğini ortaya koydu. Samsung ayrıca Circle to Search için de bir açıklama ekledi, böylece kullanıcılar bu özelliğin mevcut olduğunu bilecekler (Galaxy S24 serisinde Circle to Search var ancak Samsung bunu Gelişmiş zeka menüsündeki diğer özelliklerle birlikte listelemiyor).

Galaxy S23 FE kullanıcıları ise Galaxy S24'teki yapay zeka özelliklerinden mahrum kalacaklar.

One UI 6.1 bu ayın sonlarında Galaxy S23 serisi, Fold 5, Flip 5 ve Tab S9 için yayınlanmaya başlayacak ancak güncellemenin çoğu pazar için nisan ayına yayılması bekleniyor. Diğer uygun cihazlar da nisan ayından itibaren One UI 6.1'i alabilir ancak bu henüz doğrulanmış değil.