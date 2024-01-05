Saati saatine açıklandı: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderileceği tarih belli oldu

05 Ocak 2024 08:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:58

Teknoloji, bilim ve uzay alanına yoğunlaşan Türkiye, çok yakında ilk uzay yolculuğuna başlıyor. Bu görev için başlangıçta iki astronot seçilirken, bunlardan Alper Gezeravcı uzaya giden ilk Türk olarak tarihe geçecek.

Çeşitli deney ve testler gerçekleştirecek olan Gezeravcı, 1.5 günlük uzun bir yolculuğa çıkacak. Daha önce tarih ertelenirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır uçuşun gerçekleşeceği yeni tarihi, saati saatine açıkladı.

1.5 GÜN SÜRECEK YOLCULUK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Buna göre 1.5 gün sürecek uzay yolculuğu, Türkiye saati ile 01.11’de başlayacak. Hava koşuluyla ilgili aksi bir durum olmaz ise bu uçuş gerçekleşecek ve Türkiye bir ilke daha imza atmış olacak.