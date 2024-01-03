Sahibinden.com'dan erişim sorunu açıklaması: Site normale döndü

03 Ocak 2024 18:58 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:06

Sahibinden.com platformuna dün geceden bu yana yaşanan erişim sorununun giderildiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, alan adı hizmetini sağlayan firma tarafından gerçekleştirilen gerekli teknik çalışmaların tamamlandığı ve platforma erişimin normale döndüğü belirtildi.

Dün geceden beri devam eden web sitesi ve uygulama üzerinden erişim sorunu artık ortadan kalkmış durumda.

"ERİŞİM NORMALE DÖNDÜ"

Kamuoyuna yapılan açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.