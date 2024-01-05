Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'yı üç popüler modele daha getirdi

05 Ocak 2024 14:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:12

Samsung, One UI 6 arayüzüyle birlikte Android 14 güncellemesini Galaxy A52, Galaxy A23 4G ve Galaxy Tab S6 Lite (2022) modellerine sunmaya başladı. Bu güncellemeler, öncelikle kullanıcı arayüzü geliştirmelerine ve işlevsellik yükseltmelerine odaklanan yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor.

ANDROİD 14 (ONE UI 6) ALAN CİHAZLAR LİSTESİ GENİŞLİYOR

Galaxy A23 4G kullanıcıları için güncelleme, Kasım 2023 güvenlik yaması ve A235FXXU4DWL1 (Rusya) veya A235MUBU4DWL1 (Panama) donanım yazılımı sürümleriyle birlikte geliyor. Güney Kore sürümü olan SM-A235N ise şu anda kullanıma sunulmaya dahil değil.

Galaxy A52 sahipleri, EWL3 ile biten ürün yazılımı ve Aralık 2023 güvenlik yamasını içeren güncellemeyi alacak. Güncellemenin boyutu yaklaşık 2,2 GB ve yayılması bölgeler arasında kademeli olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Galaxy Tab S6 Lite (2022) ise, P613XXU4CWL1 donanım yazılımına sahip Android 14 alıyor ancak en son Ocak 2024 sürümü yerine Kasım 2023 güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme şu anda Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde mevcut ve yakında daha geniş bir kullanıma sunulması bekleniyor.

Samsung telefon veya tabletinizde güncellemeyi kontrol etmek için telefonun Ayarlar menüsüne gidin, "Yazılım güncellemesi"ne dokunun ve "İndir ve yükle"yi seçin.

One UI 6, birkaç dikkat çekici değişiklik getiriyor. Hızlı Panel, sık kullanılan ayarlara daha kolay erişim için yeniden tasarlanırken, yeni yazı tipi de genel görsel deneyimi yeniliyor. Müzik severler, kilit ekranı ve bildirim kontrolü için yeni medya oynatıcı widget'ıyla daha kolay bir deneyim yaşayabilecekler.