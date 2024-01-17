Samsung Galaxy S24 ne kadar? S24, S24+ ve S24 Ultra Türkiye fiyatları

17 Ocak 2024 22:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 22:17

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serini bugün tanıttı. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan yeni akıllı telefon ailesi, Türkiye ile aynı anda dünya genelinde ön siparişe açıldı.

Galaxy S24 serisi, kullanıcıların kendi ihtiyacına göre tercih edeceği farklı depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Örneğin baz model olan S24, en az 128 GB dahili hafıza opsiyonuyla sunulurken, S24+ ise direkt olarak 256 GB hafıza seçeneğinden başlıyor. Bununla birlikte, 1 TB depolama seçeneği ise yalnızca S24 Ultra'da bulunmakta.

Doğal olarak her modelin fiyatı da değişiklik gösteriyor. Peki Samsung Galaxy S24 ne kadar? İşte S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinin kalem kalem fiyat listesi...

GALAXY S24 FİYATI

Galaxy S24, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip. Samsung Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, yalnızca ilk iki model ülkemizde satışa çıkacak. 512 GB modeli şu anda ön siparişe açılmadı.

Galaxy S24 Türkiye fiyatları şu şekilde açıklandı:

Galaxy S24 128 GB: 39 bin 999 TL

Galaxy S24 256 GB: 42 bin 999 TL

GALAXY S24+ FİYATI

Galaxy S24+ modeli 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Fakat Samsung Türkiye'nin internet sitesinde, yalnızca 256 GB'lık modeli ön siparişe açık gözüküyor. Bu modelin fiyatı da 46 bin 999 TL olarak belirlendi.

GALAXY S24 ULTRA FİYATI

Serideki en yüksek model olan Galaxy S24 Ultra 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı dahili hafıza seçeneğine sahip. Şu anda ön sipariş aşamasında olan akıllı telefonun fiyat listesi şöyle: