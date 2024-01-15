Samsung Galaxy S24, tanıtılmadan satışa çıktı!

15 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:48

Fotoğraf: Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 serisi, resmi tanıtım tarihinden önce Meksika'da beklenmedik bir şekilde bir perakendeci tarafından satışa sunuldu. Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından fark edilen bu olayda, Meksika merkezli bir satıcı olan Doto, Galaxy S24'ü online mağazasında satışa çıkardı.

SAMSUNG GALAXY S24 FİYATI BELLİ OLDU MU?

Doto, Galaxy S24 128 GB modeli için 16,499 Peso ve 256GB modeli için 17,999 Peso fiyat etiketleri ile ürünleri listelemiş durumda. Ancak, bu fiyatların geçici olarak yazıldığı ve akıllı telefonun resmi satış fiyatının daha farklı olabileceği de tahmin ediliyor.

Bununla birlikte de, sınırlı stok uyarısıyla, 128GB Galaxy S24 için sadece 10 adet ve 256GB Galaxy S24 için 4 adet bulunduğunu belirten Doto'nun, cihazları resmi lansman tarihinden önce müşterilere gönderip göndermediği henüz bilinmiyor.

Samsung daha önce akıllı telefonlarını piyasaya sürmeden önce, pazarlama görsellerini erkenden yayınlayan sızıntı kaynaklarına telif hakkı ihlali bildirimleri göndermişti.

GALAXY S24 SERİSİ ELİ KULAĞINDA

Samsung'un 17 Ocak'ta resmi olarak tanıtması beklenen Galaxy S24 serisi, Ultra modelinin tüm pazarlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirileceği, Avrupa'ya yönelik Galaxy S24 Plus ve S24 modellerinin ise Exynos 2400 çipini kullanabileceği söyleniyor. Ayrıca sızıntılara göre, seride düz bir ekran, yeni bir 50 Megapiksel telefoto kamera, daha büyük bataryalar ve yedi yıl yazılım güncellemesi garantisi gibi önemli özellikler bulunuyor.

Resmi tanıtım tarihi yaklaşırken, Meksika'daki bu erken satışın Samsung için nasıl bir sonuç doğuracağı ve şirketin bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu.