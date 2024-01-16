Samsung Galaxy S24 Ultra kutu açılış videosu sızdırıldı! Bir özelliği kesinleşti

16 Ocak 2024 11:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:19

Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı etkinliğe saatler kala, akıllı telefonun kutu açılış videoları sızdırıldı. Delicious Orange adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşıldığı iddia edilen görüntülerin, yeni amiral gemisi cep telefonlarının bir özelliğini daha kesinleştirdiği ortaya çıktı.

GALAXY S24 ULTRA, TİTANYUM ÖZELLİĞİ KESİNLEŞTİ

Bir TikTok kullanıcısının, Galaxy S24 Ultra'nın Titanyum Sarısı, Titanyum Moru ve Titanyum Grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğini de bir şekilde eline geçirdiği ve videolarını X'te yayınladığı bildirildi. Telefonun tıpkı iPhone 15 Pro gibi titanyum kasa özelliğine sahip olacağı daha önce de iddia edilmişti.

Galaxy S24 Ultra'nın kavisli bir ekran yerine dümdüz bir ekranla piyasaya çıkacağı da paylaşılan videolarla doğrulanmış oldu. Ayrıca fark edilen bir diğer değişiklik de, S Pen'in alt kısmının yuvarlak yerine düz bir yapıda gelecek olması olarak belirtildi. S24 Ultra'nın hoparlör ızgarasının 'tek kesim' olacağı da vurgulandı. Hatırlanacağı üzere S23 Ultra'nın alt hoparlöründe altı delik bulunuyor.

HER YERDE SNAPDRAGON 8 GEN 3 İLE ÇIKACAK

Samsung Galaxy S24 Ultra, dünyanın neresinde satın alırsanız alın, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle piyasaya çıkması bekleniyor. S24 ve S24 Plus modellerinin ise belirli ülke ve bölgelerde Exynos ve Snapdragon 8 Gen 3 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

ONE UI 6.1 İLE GELECEK

Samsung Galaxy S24 serisi, firmanın Android 14 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü olan One UI 6.1 sürümü ile birlikte tanıtılacak. Yazılım, yapay zeka tarafından desteklenen pil kontrolü seçeneği, kilit ekranında özel saat yazı tipleri dahil olmak üzere kullanıcılarına birçok yenilik sunacak.