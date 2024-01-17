Samsung Galaxy S24 ve S24+ tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

17 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:29

Teknoloji devi Samsung, uzun zamandır merakla beklenen Samsung Galaxy S24 serisini resmen tanıttı. Lansman etkinliği sırasında, ilk olarak sahneye Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modelleri çıkarıldı. Yeni akıllı telefon, hem tasarım hem de donanım bakımından birkaç değişikliği beraberinde getiriyor.

SAMSUNG GALAXY S24 VE S24+ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S24 ve S24+, ABD'de yapay zekaya odaklanılarak geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile geliyor. Amerika dışındaki modelleri ise bizzat Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400 işlemcisi ile donatıldı.

Bununla birlikte, hangi işlemciye sahip olursa olsun, S24'te 8 GB RAM, S24+'ta ise 12 GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda Galaxy S24; 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçeneklerini sunarken, S24+ ise kullanıcının tercihine göre 256 GB veya 512 GB depolama seçeneğiyle satın alınabilecek.

Pil tarafına geldiğimizde; Galaxy S24'te 4.000mAh, Galaxy S24+'ta ise 4.900mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. Ayrıca S24, 25W hızında şarj olurken, S24+ ise 45W kablolu şarj hızını destekliyor. Her iki telefonda da Samsung'un Quick Charge 2.0 kablosuz şarj teknolojisi bulunuyor.

GALAXY S24 VE S24+ EKRAN

Akıllı telefon modelleri, ekran konusunda da ayrışıyorlar. Daha büyük olan S24+, 6,2 inç QHD+ panel ile gelirken, S24 temel modeli 6,2 inç FHD+ ekrana sahip. Ve her birinin tasarımı da S23'ten farklı. Tasarımın her iki tarafındaki raylar, S23 serisinde bulunan çok hafif radyal kenarların aksine düz bir yapıda tasarlandı.

GALAXY S24 VE S24+ KAMERA

Her iki telefon arasında sabit kalan şey kamera donanımı olarak öne çıkıyor. Burada Samsung, 12 Megapiksel ultra geniş ve 1 Megapiksel telefoto lensli 50 Megapiksel ana kamerayı kullanıyor. Telefoto seçeneği 3x optik yakınlaştırma kapasitesine sahipken, ayrıca Samsung'un ProVisual Motoru, 3x optik yakınlaştırmanın ötesine geçen görüntüleri geliştireceği ve böylece post-worthy görünecek şekilde tasarlandığı iddia ediliyor.

YAPAY ZEKA SAHNEDE

Galaxy S24 ve S24+ modelleri, Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkıyor. One UI 6.0'ın devamı niteliğindeki bu yazılım, yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu yapay zeka özelliklerinin getirdiği ilk yenilik, Samsung Galeri uygulamasına yerleştirilen 'Generative Edit' işlevi oldu. Sistem, bir görselin kaldırmak istediğiniz kısımlarını doldurmanızı sağlıyor. Örneğin, bir lamba direğini veya arka plandaki bir kişiyi değiştirebileceksiniz.

Bu yapay zeka özelliğinin yanı sıra, Galeri'deki görselleri görüntülerken otomatik olarak çalışan 'Edit Suggestion' aracı da öne çıkıyor. Bu özellik, görüntünün bulanık, parlak olduğunu veya daha fazla ince ayar yapılması gerektiğini fark ettiğinde, düzenleme moduna geçmeden önce size öneriler sunacak.

YAPAY ZEKA İLE ÇEVİRİ YAPILACAK

Samsung, yapay zeka tarafından desteklenen çeviri özelliklerini duyurdu. Bunlardan ilki, gerçek zamanlı sesli aramalarda çalışan Canlı Çeviri özelliği oldu. Canlı Çeviri, birkaç dokunuşla söylediklerinizi karşı taraftaki kullanıcının diline otomatik olarak çevirecek şekilde çalışıyor.

SAMSUNG GALAXY S24 VE S24+ FİYATI