Samsung Galaxy S24'ün 'cep yakacak' tamir ücretleri sızdırıldı

06 Ocak 2024 18:50 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:51

Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S24 serisini 17 Ocak'taki 'Unpacked' başlıklı etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik yaklaştıkça telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı da artıyor. Şimdi ise onarım ve değişim fiyatları sızdırıldı.

GALAXY S24 SERİSİNİN TAMİR VE DEĞİŞİM FİYATLARI

Slovenya merkezli bir cep telefonu servis merkezi olan Mobistekla, Samsung Galaxy S24 serisine ait olduğu iddia edilen tamir ve orijinal parça değişim fiyatlarını paylaştı. Bilgiler Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, paylaşılan liste şu şekilde:

Galaxy S24 Ultra:

Ekran ve cam değişimi - orijinal: 375 euro

Cam onarımı: 199 euro

Pil değişimi - orijinal: 65 euro

Arka cam değişimi: 82 euro

Şarj konnektörü onarımı: 75 euro

Kamera tamiri: 150 euro

Galaxy S24:

Ekran ve cam değişimi - orijinal: 259 euro

Cam onarımı: 165 euro

Pil değişimi - orijinal: 68 euro

Arka cam değişimi: 71 euro

Şarj konnektörü onarımı: 79 euro

Kamera tamiri: 99 euro

Galaxy S24 Plus:

Ekran ve cam değişimi - orijinal: 255 euro

Cam onarımı: 175 euro

Pil değişimi - orijinal: 72 euro

Arka cam değişimi: 72 euro

Şarj konnektörü onarımı: 84 euro

Kamera tamiri: 105 euro

Samsung tarafından resmi olarak belirlenen Galaxy S24 onarım ve değişim ücretleri daha farklı olabilir. Bununla birlikte, bu sızdırılan fiyatların yalnızca Avrupa'ya özel olduğunu unutmamak gerekiyor. TL cinsinden fiyatları Samsung Türkiye açıklayacaktır.