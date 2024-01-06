Samsung Galaxy S24'ün 'cep yakacak' tamir ücretleri sızdırıldı
Samsung'un 17 Ocak'ta tanıtacağı Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin orijinal parça değişim ve tamir fiyatları sızdırıldı.
Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S24 serisini 17 Ocak'taki 'Unpacked' başlıklı etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik yaklaştıkça telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı da artıyor. Şimdi ise onarım ve değişim fiyatları sızdırıldı.
GALAXY S24 SERİSİNİN TAMİR VE DEĞİŞİM FİYATLARI
Slovenya merkezli bir cep telefonu servis merkezi olan Mobistekla, Samsung Galaxy S24 serisine ait olduğu iddia edilen tamir ve orijinal parça değişim fiyatlarını paylaştı. Bilgiler Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, paylaşılan liste şu şekilde:
Galaxy S24 Ultra:
- Ekran ve cam değişimi - orijinal: 375 euro
- Cam onarımı: 199 euro
- Pil değişimi - orijinal: 65 euro
- Arka cam değişimi: 82 euro
- Şarj konnektörü onarımı: 75 euro
- Kamera tamiri: 150 euro
Galaxy S24:
- Ekran ve cam değişimi - orijinal: 259 euro
- Cam onarımı: 165 euro
- Pil değişimi - orijinal: 68 euro
- Arka cam değişimi: 71 euro
- Şarj konnektörü onarımı: 79 euro
- Kamera tamiri: 99 euro
Galaxy S24 Plus:
- Ekran ve cam değişimi - orijinal: 255 euro
- Cam onarımı: 175 euro
- Pil değişimi - orijinal: 72 euro
- Arka cam değişimi: 72 euro
- Şarj konnektörü onarımı: 84 euro
- Kamera tamiri: 105 euro
Samsung tarafından resmi olarak belirlenen Galaxy S24 onarım ve değişim ücretleri daha farklı olabilir. Bununla birlikte, bu sızdırılan fiyatların yalnızca Avrupa'ya özel olduğunu unutmamak gerekiyor. TL cinsinden fiyatları Samsung Türkiye açıklayacaktır.