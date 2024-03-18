Samsung Galaxy S25'ten yeni bilgi geldi: Ekran boyutunda 'iPhone 16' etkisi

18 Mart 2024 12:58 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:58

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Samsung, Galaxy S25 serisi üzerindeki çalışmalarına şimdiden başladı. Önümüzdeki yıl tanıtılacak olan ve 2025'in en güçlü Android akıllı telefonları arasında olması beklenen S25 serisiyle ilgili sızdırılan detaylara bir yenisi daha eklendi.

Teknoloji sitesi Android Authority, haberinde Güney Kore'deki "yeux1122" kullanıcı adına sahip bir blog yazarının, Galaxy S25'in ekran boyutunun selefine kıyasla ne kadar oranda büyük olacağını yazdı.

GALAXY S25'İN EKRAN BOYUTU BÜYÜYECEK

İddiaya göre S25'in ekran boytu 6,36 inç olacak. Bununla birlikte Galaxy S serisinde temel modellerin ekran boyutlarında değişiklik yapıldığını ilk kez görmüyoruz çünkü hatırlanacağı üzere Galaxy S24, Galaxy S23'ün 6,1 inçlik ekranına karşılık 6,2 inçlik bir ekrana sahipti.

Söylentilere göre bu ekran boyutu aynı zamanda Pixel 8'in diyagonal ekran boyutundan (6,2 inç) daha büyük olacak ve Çinli teknoloji devi Xiaomi 14 (6,36 inç) modeli ile aynı seviyede olacak.

İPHONE 16 PRO SAMSUNG'U ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Samsung'un bu değişikliğe yapmasının arkasında sebep, iPhone 16 Pro'nun ekran boyutu olarak gösteriliyor. Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen yeni üst düzey iPhone'u da 6,3 inç boyuta sahip olacağı iddia ediliyor ve dolayısıyla Samsung'un da geri kalmamak için S25'i aynı seviyeye çekmesi muhtemel.

İŞLEMCİ TARAFINDA DA DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK

Samsung, bilindiği üzere Galaxy S serisi akıllı telefonlarını Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki farklı işlemci modeliyle piyasaya sürüyor. Son olarak Galaxy S24 serisi de Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle pazara sunulmuştu.

X'teki bir sızıntı kaynağından gelen yeni bir söylenti, Samsung'un Exynos yonga seti serisini beğenmeyenler için bazı kötü haberler içeriyor. Bu kaynağa göre, geliştirmenin mevcut aşamasında Samsung, Galaxy S25 serisinin tamamının Exynos işlemcileri kullanmasını planlıyor.

Öte yandan Samsung'un 2025 yılında tanıtılacak diğer serileri hakkında da bazı iddialar var. Buna göre Galaxy Z serisinin (katlanabilir modeller) yalnızca Snapdragon işlemciyle geleceği, Galaxy A serisinin ise MediaTek ile Exynos işlemci modellerini kullanabileceği bilgisi aktarıldı.