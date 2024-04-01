Samsung kullanıcılarına müjde: Kaldırılan bir özellik daha geri döndü

01 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:40

Samsung, 2023 yılındaki amiral gemisi modellerine Galaxy AI platformunu getiren ve bunun dışında da birbirinden farklı özelliği kullanıcılara sunan One UI 6.1 güncellemesini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü.

SamMobile.com sitesinin haberine göre, One UI 6.1 güncellemesi ile yalnızca yeni özellik eklemekle kalmayan Samsung, aynı zamanda da bir önceki sürümde kullanımdan kaldırmış olduğu iki işlevi de geri getirdi.

Geri dönen özelliklerden ilki, kullanıcılara akıllı telefonlarını en son şarj ettiği zamandan bu yana ekran süresini ve pil verilerini görüntüleme imkânı sunan 'Son Tam Şarjdan Bu Yana' seçeneğiydi.

OLED YANMASI KORUMASI ÖZELLİĞİ GERİ GELDİ

Bunun haricinde, OLED teknolojisiyle üretilen ekranlardaki en büyük sorunlardan biri olan 'panel yanması' sorununu çözmeyi amaçlayan 'OLED ekran yanma koruması' özelliği de yeniden kullanıma açıldı. Bu özelliğin çalışma mantığı özetle şu şekilde:

Koruma aktif edildiğinde, ekranda bulunan kullanıcı arayüzü öğeleri birkaç dakikada bir hareket ettiriliyor ve bu sayede sürekli aynı yerde kalan simgelerin ekran yanmasına neden olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. İlk gelen yorumlar, gerçekten de işe yaradığına işaret ediyor.

GALAXY S23 SERİSİYLE SINIRLI

Bu özellik şu an için yalnızca Galaxy S23 serisinde test edilmiş olsa da Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisinde de mevcut olup olmadığı belli değil.

OLED EKRAN YANMASI NEDİR?

OLED ekran yanması, OLED (Organic Light-Emitting Diode) ekran teknolojisi kullanan cihazlarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Bir görüntü uzun süre statik olarak görüntülendiğinde veya aynı görüntü sürekli olarak görüntülendiğinde ekranda kalıcı bir iz kalmasına yol açar.

Özellikle, örneğin bir menü çubuğu veya bir logo gibi statik bir öğe uzun süre ekranda sabit kalırsa, bu alanlarda hafif bir aşınma veya iz bırakabilir. Bunun sonucunda da 'OLED yanması' denilen durum ortaya çıkar.