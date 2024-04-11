Samsung müjdeli haberi duyurdu: Galaxy AI'nın Türkçe olacağı tarih belli oldu

11 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:47

Samsung, akıllı telefonlarında yapay zeka çağını başlatan Galaxy S24 serisiyle birlikte hayata geçirdiği 'Galaxy AI' platformuna yeni dil seçenekleri ekleyeceğini açıkladı. Listede ülkemizdeki kullanıcıları da yakından ilgilendiren bir müjde var.

Telefon görüşmeleri esnasında iki dil arasında otomatik olarak çeviri yaparak bu sayede iki yabancı kişi arasındaki dil bariyerini ortadan kaldırmayı amaçlayan 'Canlı Çeviri' dahil yapay zeka destekli birbirinden farklı özelliği kullanıcılara sunan Galaxy AI, nihayet Türkçe oluyor.

GALAXY AI, YIL BİTMEDEN TÜRKÇE OLACAK

Samsung internet sitesinden yayınladığı basın bülteninde, Türkçe desteğini 2024 yılı bitmeden Romence, Türkçe, Felemenkçe ve İsveççe dillerinin yanı sıra geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesi seçeneklerini eklemeyi planladığını açıkladı.

Buna ek olarak Arapça, Endonezce ve Rusça dilleriyle beraber üç yeni lehçeyi: Avustralya İngilizcesi, Kantonca ve Kanada Fransızcası'nı da Galaxy AI kullanıcılarının erişimine açacağını belirtti.

Samsung Mobil eXperience İş Birimi Başkanı TM Roh, "Mobil yapay zekayı herkes için demokratikleştirmeye kararlı olan Galaxy AI'nın bu yılki dil genişletmesi, daha fazla Galaxy kullanıcısının tamamen Samsung'a özgü bir ölçekte dil engellerinin ötesinde iletişim kurmasına olanak tanıyacak." dedi.

TM Roh, daha fazla kullanıcının sınırsız potansiyellerini açığa çıkaracak doğru araçlarla donatılması için teknolojimizi yenilemeye ve birinci sınıf mobil yapay zeka deneyimlerine öncülük etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.