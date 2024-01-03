Samsung 'tamamen insansız' fabrikalara geçiş yapıyor

03 Ocak 2024 18:54 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:54

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, yarıiletken fabrikalarının verimliliğini artırmak ve üretim süreçlerini dönüştürmek amacıyla "Akıllı Algılama Sistemi" geliştirmeye başladı. Bu sistem, üretim sürecini gerçek zamanlı olarak izleyerek analiz etmek için tasarlandı, şu anda plazma homojenliğini otomatik olarak yönetebiliyor.

SAMSUNG 2030'A KADAR İNSANSIZ FABRİKALARA GEÇMEYİ PLANLIYOR

Tom's Hardware sitesinin haberine göre, şirketin hedefi 2030 yılına kadar yarıiletken üretim tesislerini tamamen otomatikleştirmek ve insan faktörünü ortadan kaldırmak olarak belirlendi.

Bu büyük hedefe ulaşmak için, büyük miktarda veriyi yönetebilen ve ekipman performansını otomatik olarak optimize edebilen sistemler geliştirmek gerekiyor. Samsung'un bu planının önemli bir bileşeni olan Akıllı Algılama Sistemi, bu akıllı ve tam otomatik fabrikaların gerçeğe dönüşmesinde kilit bir rol oynayacak.

ŞİRKET KESENİN AĞZINI AÇTI

Samsung, projeleri için on milyonlarca won yatırım yaparak, akıllı sensör gibi gelişmiş teknolojilere odaklanarak uzun vadede büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. Akıllı sensörler şu anda plazmanın yongalardaki homojenliğini ölçme kabiliyetine sahip olarak tasarlandı. Bu, asitleme, çökelme ve temizleme gibi kritik üretim süreçlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi için hayati öneme sahip.

Geliştirilen sensörlerin dikkat çeken bir özelliği ise küçük boyutları. Bu sensörler, mevcut fabrikalara kolayca entegre edilebilecekleri ve temiz odalardaki değerli alanı koruyabilecekleri şekilde tasarlandı. Öte yandan, bu sensörlerin Güney Kore'de tasarlanıp üretilmiş olması, ülkenin yarıiletken üretim süreçlerinde dışa bağımlılığını azaltma adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.