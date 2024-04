Samsung telefonlara Photoshop özelliği geldi

06 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:51

One UI 6.1 ile Galaxy S23'te ekran sorunu yaşanıyor! Samsung suçluyu buldu

Samsung, 2024 yılında yapay zeka teknolojisini benimsedi ve diğer uygulamalarıyla birlikte işletim sistemine dahil etmeye başladı. Bu avantajlar başlangıçta Galaxy S24 serisiyle sınırlı olsa da One UI 6.1'in eski amiral gemisi modellerine gelmesi ile yapay zekayı daha fazla cihazda görmeye başladık.

Bununla birlikte Samsung, Galeri uygulamasında bir değişiklik yaparak kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemelerini kolaylaştıracak özellikler sundu. Bu özellikler arasına son olarak da Adobe Photoshop programındaki Magnetic Lasso (Manyetik Kement) aracının katıldığı bildirildi.

SAMSUNG TELEFONLARA PHOTOSHOP ÖZELLİĞİ GELDİ

Daha önce Adobe Photoshop kullandıysanız büyük olasılıkla bu terimi duymuşsunuzdur. Manyetik Kement aracını kullanarak bir fotoğrafta silmek istediğiniz bir nesneyi seçiyorsunuz, ardından araç otomatik olarak "kenarlarına yapışmasını" sağlıyor yani hata yapma olasılığını düşürüyor.

Samsung halihazırda Galeri uygulamasında nesne silme özelliği sunmakta. Fakat bu araç silmek istediğiniz bir objenin ana hatlarını elle belirlemenizi gerektiriyordu. Manyetik Kement aracı ise bu zorunluluğu ortadan kaldırarak kullanıcıları büyük bir dertten kurtarmış oldu.

Yeni özelliği denemek istiyorsanız Galeri uygulamasına ve ardından Düzenle > Araçlar > Object Eraser kısmına gidip ekranınızın sağ üst kısmındaki Manyetik Kement aracını seçebilirsiniz.

ONE UI 6.1 İLE KALDIRILAN İKİ ÖZELLİK GERİ GELDİ

Öte yandan Samsung, One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte 'OLED yanma koruması' özelliği geri döndü. Kullanıcıların telefonlarını en son şarj ettiği andan sonra ekranın açık kalma süresini görmelerini sağlayan bir seçenek de tekrar eklendi. Her iki özellik de One UI 6.0'da kaldırılmıştı.