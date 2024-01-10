Samsung, vergisiz olarak da alınabilecek yeni telefonlarını Türkiye'de satışa çıkardı

10 Ocak 2024 12:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:56

Akıllı telefon pazarında amiral gemisi modellerinin yanı sıra bütçe dostu cihazlarıyla da öne çıkan Samsung, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü giriş ve orta segment özellikte üç yeni modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı.

Vergi indirimi kapsamından da faydalanılabilecek olan bu telefonlardan biri Galaxy A15 diğeri ise Galaxy A15 5G ikilisi. Ancak üçüncü ve daha üst düzey özellikteki Galaxy A25 5G vergi indiriminden muaf sayılacak.

GALAXY A15, A15 5G VE GALAXY A25 5G SATIŞA ÇIKTI

Samsung online mağazasında satışa çıkan Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G, sırasıyla; 8.499 TL, 8.999 TL ve 11.999 TL başlangıç fiyatlarına sahip.

LOG'un aktardığına göre her üç telefon modeli de 6,5-inç boyutunda FHD+ Super AMOLED ekranlar üzerine kuruluyor. A15’lerde 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunulurken, Galaxy A25 5G modelinde 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklık dikkat çekiyor.

Ortak olarak 13 megapiksel selfie kamerasına sahip cihazlardan Galaxy A15’e gücünü MediaTek Helio G99 işlemci, Galaxy 15 5G’ye gücünü MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, Galaxy A25 5G’ye ise gücünü Samsung imzalı Exynos 1280 işlemci veriyor. En düşük 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen telefonlarda yine ortak olarak 25W şarj destekli 5.000 mAh pile yer veriliyor.

Kutudan Android 14 + One UI 6.0 ile çıkacak telefonlardan Galaxy A15 4G ve Galaxy A15 5G arkasında 50 megapiksel geniş açı + 2 megapiksel makro kameraları bir araya getiriliyor.