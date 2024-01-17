Samsung'dan Galaxy S24 tanıtımı öncesi yeni teaser: 'Galaxy AI' geliyor

17 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:22

Samsung, akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, merakla beklenen Galaxy S24 serisini 17 Ocak, yani bugün Türkiye saati ile 21.00'da tanıtacak.

Şirketin yeni amiral gemisi telefonları, üst düzey özelliklerinin yanı sıra yapay zeka odaklı yeniliklerle gelecek. Mobil pazarda devrim niteliğinde olacağı iddia edilen bu telefonlar için etkinlik sloganı da; ''Galaxy AI'' üzerine oluşturuldu.

'GALAXY AI' İLE MOBİL ÇAĞDA YENİ DÖNEM

Samsung, tanıtıma saatler kala resmi YouTube kanalından yeni bir teaser paylaştı. Paylaşılan videoda eski akıllı telefonlardan bugüne kadar geliştirilen telefonlar gösterilirken, asıl evrimin yolda olduğuna da dikkat çekildi.

Şirketin yıllar içerisindeki inovasyonlarını ortaya koyan videoda,katlanabilir ekranlı telefonlar da yer aldı. Peki bir sonraki adım ne?

Yapay zeka furyasına katılan ve yakından ilgilenen Samsung, mobil çağda ilk kez yapay zeka teknolojisin kullanabilir. 'Galaxy AI' sloganı ile bu alanda bir yenilik sunmaya hazırlanan firma, mobil pazarda ilk kez tarihe geçebilir.

GALAXY UNPACKED NE ZAMAN?

Samsung'un Galaxy S24, S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği 17 Ocak 2024 saat 21.00'da gerçekleşecek.