Samsung'dan Galaxy telefonlara müthiş yenilik: Yabancı dil sorunu tarihe karışacak

18 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:53

Galaxy S24 serisi, 17 Ocak'ta gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında tanıtıldı.

Samsung en başından bu yana etkinlikte üretken yapay zeka olan Galaxy AI'a dikkat çekerken, çok beklenen bu teknolojisini de yeni telefonlarıyla piyasaya sürdü.

GALAXY AI, 13'TEN FAZLA DİLİ ÇEVİREBİLİYOR

Galaxy S24 serisiyle kullanılmaya başlanan Galaxy AI, kullanıcıların özellikle yurt dışı gezintilerinde yabancı dil sorunu yaşamasının önüne geçecek. Arama yapmadan sohbet etmeye kadar pek çok çeviri seçeneği Galaxy cihazlarda kullanılabilecek.

1-ARAMA İÇİN GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ

İlk yenilik arama için gerçek zamanlı çeviri. Örneğin Madrid’de rezervasyon yaptırmaya çalışıyorsunuz, ancak hola ve adios dışında İspanyolca bilmiyorsunuz.

İşte Galaxy AI’nın gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği ile normalde yaptığınız gibi konuşabilirsiniz, ancak daha sonra bir AI sohbet robotu, sözlerinizi diğer uçtaki kişiye çevirmek için devreye girecek. Ve kişi yanıt verdiğinde, Galaxy AI bu ifadeyi sizin için ana dilinize çevirerek büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca yapay zeka, kişilerle konuştuğunuz dili kaydederek sürekli olarak dil değiştirmenin de önüne geçecek.

2-TERCÜMAN

İkinci çeviri özelliği ise Tercüman. Galaxy AI, kişisel tercümanınız olarak da devreye girebilir. Örneğin, yabancı bir ülkede kaybolursanız, gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olacak yabancı yolculara sorular sormak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

3-SOHBET YARDIMI

Yukarıdakilere ek olarak Samsung'un yapay zeka destekli çeviri özelliği, farklı bir dil konuşan birine mesaj atarken de büyük fayda sağlıyor. Ayrıca teknoweek.com'un haberine göre Chat Assist, temelini oluşturan yapay zeka işleme sayesinde dilleri algılayabilir ve bunları çevirebilir.

KAÇ DİLDE KULLANILABİLİYOR?

Mashable.com'a göre Samsung'un yeni yapay zeka destekli çeviri özelliği; İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Korece, Lehçe, Portekizce, Tayca, İspanyolca, Japonca ve Vietnamca dahil olmak üzere 13 dili destekliyor. Yakında Türkçe için de destek gelmesi bekleniyor.