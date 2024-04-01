Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

01 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:25

Samsung, Z Fold ve Z Flip olmak üzere iki farklı seride katlanabilir akıllı telefonlarını üretip piyasaya sürüyor. Her iki serinin de en son üyesi geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri olarak karşımıza çıkmıştı.

Bu yılın temmuz veya ağustos ayında yapılacak bir tanıtım lansmanıyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen yeni Galaxy Z Fold / Flip 6 serisinde bu kez bir farklılık yaşanacağı gündeme geldi. İddialara göre 'Ultra' serisini şirket ilk kez katlanabilir modellerinde kullanacak.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6 ULTRA NASIL OLACAK?

Bugüne kadar paylaşılan çok sayıda rapor, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 ile birlikte daha iyi özelliklere sahip bir katlanabilir telefon piyasaya sürmeyi planladığını iddia etmişti ancak böyle bir cihazın varlığını kanıtlayan güvenilir bir belge yoktu.

GalaxyClub sitesi şimdi telefonun var olduğunu ve model numarasının SM-F958 olduğunu bildiriyor. Samsung'un model numarası sıralamasını biliyorsanız, bu telefonun sonundaki 8 rakamı, Ultra etiketiyle geleceği anlamına geliyor.

Haberi olmayanlar için Samsung, 8 rakamını genellikle Ultra takısına sahip olan modellerinde kullanıyor. Örnek vermek gerekirse:

- Galaxy S20 Ultra model numarası: SM-G988B

- Galaxy S21 Ultra model numarası: SM-G998B

- Galaxy S22 Ultra model numarası: SM-S908E

- Galaxy S23 Ultra model numarası: SM-S918B

- Galaxy S24 Ultra model numarası: SM-S928B

HER ÜLKEDE SATIŞA SUNULMAYABİLİR

Galaxy Z Fold 6 Ultra'yı satın almak isteyenler açısından sorun şu ki, akıllı telefonun her ülkede satışa sunulması beklenmiyor. Güney Kore pazarına özel olacağı iddia ediliyor. Avrupa ve ABD'de piyasaya sürüleceğini işaret eden bulgular henüz tespit edilmedi.