Samsung'dan Hyundai otomobillere yeni uygulama: SmartThings ile tüm cihazlar tek ekranda 

04 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:51

Teknolojinin gelişimiyle birlikte otomobil devleri, eğlence için akıllı telefon veya oyun şirketleriyle iş birliği yapıyor. Honda'nın, PS oyunları için Sony ile iş birliği yapması buna örnek olarak gösterilebilir.

Öte yandan multimedya ekranında eğlenceyi daha da ileriye taşımayı amaçlayan firmalardan Hyundai, Koreli teknoloji devi Samsung ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşma kapsamında uzun yıllardır Samsung cihazlarda yer alan SmartThings platformunun otomobillere geleceği duyuruldu.

HYUNDAİ OTOMOBİLLERDE SMARTTHİNGS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Samsung ile Hyundai arasındaki iş birliği önemli. Zira bu girişimle otomobillerle akıllı ev teknolojileri, birlikte çalışabilecek. 'Evden Arabaya' ve 'Arabadan Eve' odaklı sistemler, aracın bilgi-eğlence ekranı üzerinden evdeki bir cihazın yönetilebilmesini sağlayacak. Çift yönlü olarak çalışacak teknolojiler, uzaktan kontrol noktasında dikkat çekici olacak. Mesela siz evdeyken vereceğiniz bir komutla aracı ısıtacak veya soğutacak, hatta otomobili çalıştırabileceksiniz.

Webtekno'nun aktardığına göre Samsung'un SmartThings platformu ile Hyundai arasındaki iş birliği, otomasyon düzeyini maksimize edecek gibi görünüyor. Çünkü kullanıcının oluşturacağı "güne başlama" ve "eve dönüş" gibi rutinler, her şeyin otomatik olarak devreye girmesini sağlayacak. Mesela Samsung telefonunuzun alarmı çaldığında, evinizdeki perdeler otomatik açılacak, ışıklar yanacak, aracınız sürüşe hazır hâle gelecek. Öte yandan; elektrikli otomobilinizin şarjda olduğunu varsayalım. Akıllı TV üzerinden bile şarj durumunu kontrol edebilecek, gerekirse şarj işlemini uzaktan başlatabileceksiniz.

Konuya ilişkin Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Chanwoo Park, iş birliğiyle ilgili olarak, “Bu iş birliği, Evden Arabaya iletişim çözümüne ve gelecekteki yaşam tarzına göre optimize edilmiş entegre ‘ev enerji yönetimi hizmetlerini’ mümkün kılacak.

SmartThings platformunu araçlara bağlayarak hem evde hem de araçta sunduğumuz müşteri deneyimini büyük ölçüde geliştirebileceğiz." dedi. Hyundai ve Kia Bilgi Eğlence Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Haeyoung Kwon ise “Dünyanın her yerinde Hyundai ve Kia’nın müşterilerinin yolculuklarını sürekli olarak anlamlı kılmak için teknoloji geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz." dedi.