Sanayide doktoralı çalışan dönemi! AR-GE için kesenin ağzı açılıyor

11 Ocak 2024 06:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 06:57

Sanayide AR-GE (araştırma-geliştirme) hizmetlerine daha büyük önemin verileceği bir dönemin kapısı aralanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik edecek.

ÜNİVERSİTELERLE EL ELE

Bu kapsamda üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış AR-GE ve Yenilik Platformları oluşturulması planlanıyor. Söz konusu platformlar aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritaları (ÜYH) hazırlanacak ve bu çerçevede yeşil dönüşüme yönelik ürün geliştirilmesi için Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecek.

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı ile TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Fonu da hayata geçirilecek. Böylece girişimcilere yatırım tabanlı destek verme imkanı doğacak.

"BİLİM AĞI PORTALI" KURULUYOR

Uluslararası araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla Bilim Ağı Portalı kurulacak. Başta TÜBİTAK yetkinlik analizi olmak üzere veriye dayalı analizler kullanılarak üniversiteler desteklenecek.

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarından birinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan araştırma görevlilerine burs desteği verilerek yurt dışında araştırma yapma imkânı sağlanacak.