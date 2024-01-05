Savunma sanayisinde ihracat şampiyonu Baykar oldu

05 Ocak 2024 00:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:22

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesinin anahtarının ihracat olduğunu belirtti.

Görgün, Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojileri alanında uluslararası platformda lider bir konuma ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve gerekli tüm atılımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görgün, yaptıkları işlerde güçlü bir iradenin ve yerli üretim vizyonuna sahip liderlerin desteklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

"YERLİ VE MİLLİ VİZYON"

2022 yılında 4 milyar 364 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamı, 2023 yılında yüzde 27'lik bir artışla 5,5 milyar dolara ulaştığını belirten Güngör şunları söyledi:

"Yaptığımız her işte güçlü bir iradenin yanımızda olduğunu bilmek bizleri daha da cesaretlendirmektedir. Yerli ve milli üretim vizyonuyla bizlere liderlik eden ve çalışmalarımızı her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum.

Bu gayretlerin ve desteklerin neticesinde 2023 yılı savunma ve havacılık ihracatı rekorumuz Türkiye'mizin gurur tablosu oldu. 2022 yılında 4 milyar 364 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamımız, 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı."

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Türkiye ekonomisine bu ihracat ile önemli katkılar sunduklarını belirten Güngör, "Hiç şüphe yok ki bu büyüme, Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünya savunma pazarında muteber bir marka haline gelmesinin tezahürüdür. Türkiye'de kilogram başına ihracat tutarı ortalamada 1,57 dolarken, savunma sanayimiz geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ihracat değerini yüzde 14 artırarak 65 doları aşmış ve Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Bu noktada sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracatın 1,7 milyar dolarını tek başına üstlenen Baykar firmamız özel bir teşekkürü hak ediyor. Yakalanan başarıda katkısı bulunan vakıf firmalarımızdan özel sektör firmalarımıza, tüm sektör çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur Türkiye'mizin" diye konuştu.

Görgün'ün paylaşımına göre, 2023'te en fazla ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri ve ihracat miktarları şöyle:

1- Baykar: 1 milyar 766 milyon dolar

2- Türk Havacılık Uzay Sanayii: 864 milyon dolar

3- Makine ve Kimya Endüstrisi: 439 milyon dolar

4- TUSAŞ Motor (TEI): 337 milyon dolar

5- BMC: 255 milyon dolar

6- Roketsan: 161 milyon dolar

7- RAM Dış Ticaret: 160 milyon dolar

8- Pratt & Whitney THY Teknik: 111 milyon dolar

9- ASELSAN: 108 milyon dolar

10- Samsun Yurt Savunma: 104 milyon dolar