Sea of Thieves 30 Nisan'da Playstation 5'e geliyor

05 Nisan 2024 23:19 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:20

Xbox, Sea of Thieves gibi sevilen oyunlarını artık PlayStation 5'e de getiriyor. Korsan temalı bu oyun, 30 Nisan'da PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Geliştirici ekip Rare, bu yeni versiyonla ilgili heyecan verici detayları paylaştı. İşte Sea of Thieves'in PlayStation 5 sürümü hakkında bilmeniz gerekenler!

SEA OF THIEVES PS5 SÜRÜMÜ NASIL OLACAK?

Sea of Thieves'in PlayStation 5 sürümü, çapraz oyun ve ilerleme desteği sunacak. Bu, oyuncuların platformlar arası oynamasını ve ilerlemesini paylaşmasını sağlayacak. Ayrıca, PlayStation Plus aboneliği olanlar çok oyunculu modda yer alabilecekler.

SEA OF THIEVES PS5 FİYATI VE ÖN SİPARİŞ

Sea of Thieves'in PlayStation 5 versiyonu, 999 TL fiyatla satışa sunulacak ve ön siparişler şimdiden açılmış durumda. Oyunun PlayStation 5'e gelmesiyle birlikte, korsan dünyasına yeni maceralarla atılmak isteyen oyuncular için heyecan verici bir fırsat sunulacak.