Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar TB3'ten bir büyük başarı daha

09 Mart 2024 00:35 - Güncelleme : 09 Mart 2024 00:42

Selçuk Bayraktar resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 21. Uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.