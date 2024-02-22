Selçuk Bayraktar TB3’ün 18. test uçuşunu paylaştı!

22 Şubat 2024 21:27 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 21:39

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 18. test uçuşunu başarıyla tamamlayan İnsansız Hava Aracı TB3'ün uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ"

Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi’nin başarıyla geçen BayraktarTB3’ün uçuşunu X hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, paylaşımına “Milli Teknoloji Hamlesi” etiketini ekledi.

BAYRAKTAR TB2 SİHA’lardan daha geniş ve uzun olan BAYRAKTAR TB3, helikopter gemileri, uçak gemileri gibi hava aracı taşıyabilen yüzer platformlarda da kullanıma uygun olarak katlanabilir bir kanat yapısıyla dikkat çekiyor.

BAYRAKTAR TB3 SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?