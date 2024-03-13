13 Mart 2024 23:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:40
Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'yla ilgili müthiş gelişmeyi duyurdu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber.com.tr
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği füze atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
SELÇUK BAYRAKTAR GELİŞMEYİ X HESABINDAN DUYURDU
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.
Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi.
Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.
TAM İSABET
Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesi hedefi tam isabet vurdu.
Kaynak: TGRT Haber.com.tr