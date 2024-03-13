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13 Mart 2024 23:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:40

Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'yla ilgili müthiş gelişmeyi duyurdu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber.com.tr

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği füze atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım! - 1. Resim

SELÇUK BAYRAKTAR GELİŞMEYİ X HESABINDAN DUYURDU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım! - 2. Resim

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi.Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım! - 3. Resim

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım! - 4. Resim

TAM İSABET

Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesi hedefi tam isabet vurdu.

Selçuk Bayraktar'dan 'süpersonik' müthiş paylaşım! - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com.tr
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