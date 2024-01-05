Şifrelerinizi artık kimseye kaptırmayın: Yeni yıla yeni parola; işte güvenlik uzmanlarından tavsiyeler!

05 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:50

Günümüzde akıllı telefonlar, kimlik bilgilerinin yanı sıra kredi kartı ve sosyal medya şifrelerine kadar pek çok özel bilgiyi barındırıyor.

Tüm bunların altında ise parolarlar bulunuyor. Oluşturduğunuz şifre veya parola ne kadar iyiyse, bilgilerinizin çalınma riski de bir o kadar azalmakta.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN PAROLA TAVSİYELERİ

Dijital dünyada güvenliğinizi artırmak için parolalarınızı gözden geçirin. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban parola güvenliğine yönelik önerilerini paylaştı.

Oturum açma bilgilerimiz dijital yaşamlarımızın anahtarlarını temsil eder. Yayın hizmetleri, çevrimiçi bankacılık ve mesajlaşma, araç çağırma hesapları ve sosyal medyaya kadar her şey olabilir. Bu hesaplarda genellikle kart bilgilerimiz ve kişisel verilerimiz saklanır.

Bu nedenle siber suç dünyasında bu kadar popülerler. Haziran ayında yayımlanan bir rapor, çevrimiçi suç pazarlarında 24 milyar kullanıcı adı ve parola kombinasyonunun dolaştığını ortaya koydu. 2020 rakamlarına göre bu, yüzde 65’lik bir artış ve neredeyse gezegendeki her insan için dört tane anlamına gelir.

Suçlular parolaları ele geçirmek için çeşitli teknikler kullanırlar. Bilgisayar korsanları hesabınıza girdikten sonra, burada depolanan tüm kişisel ve kart verilerini çalabilir ya da bunları ödeme kartı ve diğer dolandırıcılıklarda kullanabilirler. 2021’de hileli ödeme kartı işlemlerinin değeri 32 milyar ABD Dolarını aştı ve 2027’ye kadar 38,5 milyar ABD Dolarına yükseleceği tahmin ediliyor.

EN ÇOK BU PAROLALAR HACKLENDİ

Ne yazık ki internet kullanıcıları kötü niyetli kişilerin hayatını istemeden de olsa kolaylaştırıyor. Güvenlik olaylarında ortaya dökülen parolalardan oluşan 3 TB’lık bir veri tabanına göre, 30 ülkede en popüler parola yaklaşık beş milyon kez kullanılan “password” oldu. İkinci sırada “123456” gelirken onu biraz daha uzun olan “123456789” takip etti. İlk beşi tamamlayanlar ise “guest” ve “qwerty” oldu. Bu girişlerin çoğu bir saniyeden daha kısa bir sürede kırılabiliyor.

GÜVENLİK NASIL SAĞLANIR?

Parola güvenliği doğru yapabileceğimiz en kolay şeylerden biri. Dijital yaşamlarımız için bazı anlık faydalar sağlar. Kişisel ve finansal bilgilerinizi korumaya yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarını değerlendirin: