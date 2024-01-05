Şifrelerinizi artık kimseye kaptırmayın: Yeni yıla yeni parola; işte güvenlik uzmanlarından tavsiyeler!
Kredi kartından kimlik bilgilerine, akıllı telefondan tablete kadar pek çok şifrenizi yenilemenin vakti geldi. İşte güvenlik uzmanlarının parola güvenlik için paylaştığı tavsiyeler.
Günümüzde akıllı telefonlar, kimlik bilgilerinin yanı sıra kredi kartı ve sosyal medya şifrelerine kadar pek çok özel bilgiyi barındırıyor.
Tüm bunların altında ise parolarlar bulunuyor. Oluşturduğunuz şifre veya parola ne kadar iyiyse, bilgilerinizin çalınma riski de bir o kadar azalmakta.
GÜVENLİK UZMANLARINDAN PAROLA TAVSİYELERİ
Dijital dünyada güvenliğinizi artırmak için parolalarınızı gözden geçirin. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban parola güvenliğine yönelik önerilerini paylaştı.
Oturum açma bilgilerimiz dijital yaşamlarımızın anahtarlarını temsil eder. Yayın hizmetleri, çevrimiçi bankacılık ve mesajlaşma, araç çağırma hesapları ve sosyal medyaya kadar her şey olabilir. Bu hesaplarda genellikle kart bilgilerimiz ve kişisel verilerimiz saklanır.
Bu nedenle siber suç dünyasında bu kadar popülerler. Haziran ayında yayımlanan bir rapor, çevrimiçi suç pazarlarında 24 milyar kullanıcı adı ve parola kombinasyonunun dolaştığını ortaya koydu. 2020 rakamlarına göre bu, yüzde 65’lik bir artış ve neredeyse gezegendeki her insan için dört tane anlamına gelir.
Suçlular parolaları ele geçirmek için çeşitli teknikler kullanırlar. Bilgisayar korsanları hesabınıza girdikten sonra, burada depolanan tüm kişisel ve kart verilerini çalabilir ya da bunları ödeme kartı ve diğer dolandırıcılıklarda kullanabilirler. 2021’de hileli ödeme kartı işlemlerinin değeri 32 milyar ABD Dolarını aştı ve 2027’ye kadar 38,5 milyar ABD Dolarına yükseleceği tahmin ediliyor.
EN ÇOK BU PAROLALAR HACKLENDİ
Ne yazık ki internet kullanıcıları kötü niyetli kişilerin hayatını istemeden de olsa kolaylaştırıyor. Güvenlik olaylarında ortaya dökülen parolalardan oluşan 3 TB’lık bir veri tabanına göre, 30 ülkede en popüler parola yaklaşık beş milyon kez kullanılan “password” oldu. İkinci sırada “123456” gelirken onu biraz daha uzun olan “123456789” takip etti. İlk beşi tamamlayanlar ise “guest” ve “qwerty” oldu. Bu girişlerin çoğu bir saniyeden daha kısa bir sürede kırılabiliyor.
GÜVENLİK NASIL SAĞLANIR?
Parola güvenliği doğru yapabileceğimiz en kolay şeylerden biri. Dijital yaşamlarımız için bazı anlık faydalar sağlar. Kişisel ve finansal bilgilerinizi korumaya yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarını değerlendirin:
- Parolaları asla tekrar kullanmayın, aksi takdirde kimlik bilgisi dolduranlar tek bir oturum açma bilgilerini ele geçirdiklerinde birden fazla hesap açabilirler.
- Parolanızı başkalarıyla paylaşmayın.
- Kullanılmayan hesapları kapatın çünkü ihlal edildiklerini fark etmediyseniz bunlar güvenlik riski oluşturabilir.
- Bir parola yöneticisi kullanın ve bir parola oluşturucu kullanmayı da düşünün. Parola kasası otomatik olarak uzun, güçlü ve benzersiz parolalar önerecek ve saklayacaktır. İlgili herhangi bir sitede oturumunuzu açacaktır. İhtiyacınız olan tek şey ise ana paroladır. ESET HOME Security Premium bu iş için biçilmiş kaftan.
- Parola gücünü düzenli olarak kontrol edin ve çok zayıf veya güncel olmayanları güncelleyin.
- Mümkün olan yerlerde çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) etkinleştirin, artık çoğu hesapta bunu yapma seçeneği var. Kimlik doğrulama için yüz veya parmak izi taraması veya tek seferlik parola gibi başka bir “faktör” gerektirerek parolalara ekstra bir güvenlik katmanı ekler.
- Herkese açık Wi-Fi üzerinden oturum açmayın çünkü aynı ağda bulunabilecek dijital dinleyiciler parolanızı ele geçirebilir.
- Bilgi hırsızları ve diğer kötü amaçlı yazılımların yanı sıra kimlik avı saldırıları ve diğer tehditlere karşı korunmak için saygın bir şirketin güvenlik çözümlerini kullanın.
- Dışarıdayken omuz sörfçülerine dikkat edin. Dizüstü bilgisayarınız için bir ekran koruyucu kullanmayı düşünün.
- İstenmeyen e-posta ve mesajlardaki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şüpheniz varsa, mesajı geri göndererek değil iletişim bilgilerini Google’da arayarak doğrudan gönderenle iletişime geçin.
- Yalnızca HTTPS kullanan sitelere giriş yapın, çünkü bunlar güvenlidir ve bu nedenle giriş bilgilerinizi ele geçirebilecek saldırılara karşı ekstra koruma sağlar.
- Parolalarınızın bir veri ihlaline karışıp karışmadığını kontrol eden bir hizmete kaydolun.