Şimdiye kadarki en iyi Samsung telefonu: Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı açıklandı

17 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:52

Samsung Galaxy S24 Ultra resmen tanıtıldı. Kağıt üstünde, donanımsal anlamdaki performansıyla şimdiye kadarki en güçlü Samsung telefonu olduğu belirtilen yeni amiral gemisi akıllı telefon, daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla geliyor. iPhone 15 Pro'da da bulunan Titanyum Kasa ile birlikte yeni bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA EKRAN

Samsung, "Ultra" serisiyle kullanıcılarına her zaman en güçlü ve en yeni özellikleri sunmayı amaçlar. Galaxy S24 Ultra'da da bu geleneği devam ettiren şirket, akıllı telefonu 1Hz ile 120Hz arasındaki değişken yenileme hızını destekleyen 6,8 inç büyüklüğünde bir QHD+ ekranla donattı. Yeni ekran aynı zamanda 2.600 nit tepe parlaklık ile Galaxy S23 Ultra'dan neredeyse 1.000 nit daha parlak.

Galaxy S24 Ultra ayrıca birkaç donanım değişikliğine de sahip. Bu yeni ekranla birlikte üstteki cam artık düz. Samsung'un geçmiş yıllardaki cihazlarda kullandığı kıvrımlar artık yok oldu ve yerini yerleşik S Pen için getirilen düz bir panel aldı.

S24 ULTRA, TİTANYUM KASA İLE ÇIKTI

Diğer büyük donanım değişikliği ise Apple'ın iPhone 15 Pro modelindeki gibi Galaxy S24 Ultra'nın da titanyum kullanması. Bu özellik, telefonun ağırlığını düşürmese de (233 gram), telefonun yan taraflar mat bir dokuya ve temel renk çeşitleri arasında değişmeyen iki gri renkten birine sahip olduğu belirtiliyor.

GALAXY S24 ULTRA BATARYA

Samsung'un paylaştığı bilgiye göre, Galaxy S24 Ultra, 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Şirketin iddiasına göre, 45W hızlı şarj adaptörüyle 30 dakikada yüzde 65'e kadar şarj olabilecek. Kablosuz olarak şarj etmek istediğinizde ise, 15W ile sınırlı kalıyorsunuz.

GALAXY S24 ULTRA KAMERA

Samsung Galaxy S24 Ultra kamera özelliklerine baktığımızda, 200 Megapiksel birincil kameranın yanı sıra, 12 Megapiksel ultra geniş kamera, 12 Megapiksel ön kamera ve 10 Megapiksel 3x telefoto yer alıyor. Samsung ayrıca, yeni yapay zeka geliştirmeleri sayesinde yakınlaştırmanın daha iyi olacağını ve Galaxy S23 Ultra'ya kıyasla yüzde 60 daha büyük piksel boyutuyla düşük ışıkta daha iyi olacağını iddia ediyor.

GALAXY S24 ULTRA DEPOLAMA

Galaxy S24 Ultra hafıza seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak açıklandı. Ve 12 GB RAM sahip olduğu belirtildi. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çalışıyor. Akıllı telefon, her ülkede Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle satışa çıkacak.

7 YIL GÜNCELLEME DESTEĞİ

Samsung, Galaxy S24 Ultra modelinin 7 yıl boyunca güncelleme alacağı bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra Samsung Notes'a, mesajlaşma uygulamaları için klavyeye ve Galeri uygulamasına da dahil olmak üzere birçok yapay zeka özelliği eklendiği duyuruldu.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA FİYATI NE KADAR?