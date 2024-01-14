Sınav sonuçlarınız kötü mü geliyor? Çok tuhaf bir sebebi açıklandı

14 Ocak 2024 17:00 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:02

Bilim insanları, sınavlardan düşük puan almanın nedenleri üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, "sınav bekleme salonları" düşük puan almaya yol açan faktörler arasında olabilir.

Başarıya yönelik onca baskının olduğu, sıkıcı bir ortam olarak düşüneceğiniz ilk yer sınav salonu olmayabilir. Ancak yeni bir araştırma, buranın aslında öğrenciler için çok sıkıcı bir yer olduğunu, dolayısıyla da aldıkları puanları olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

DÜŞÜK PUAN ALMAMAK İÇİN SIKINTIDAN KAÇININ

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin sınav salonlarında sıkıldıkları zaman, notlarının düşük geldiğini gösterdi. 1,820 Alman öğrenci üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, sınav stresinin genellikle öğrencilerin sınavlarda karşılaştıkları zorluk seviyesi ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, sınavın öğrenciler için kişisel bir anlam taşımadığı durumlarda sıkılma olasılığının daha yüksek olduğunu ve bu durumun sınav sonuçlarına olumsuz bir etkisi olduğunu belirledi.

"Bolluk" hipotezi olarak adlandırılan teoriye göre, öğrenciler ya aşırı zorlandıklarında ya da daha az zorluk çektiklerinde sıkılma eğilimindeler. Bolluk teorisini kısaca özetlemek gerekirse;

Öğrenciler yeterince zorlanmadıklarında testleri daha kolay tamamlayabilir ve bu can sıkıntısına yol açar, ancak puanları olumsuz etkilenmez. Öte yandan öğrencilerin aşırı zorlanması ve görevlerin zorluğu da can sıkıntısını tetikler, bilişsel kaynakları tüketir ve dolayısıyla daha düşük notlara yol açar.

Viyana Üniversitesi'nden eğitim psikoloğu Thomas Götz, "Sınav sıkıntısıyla mücadele etmek için öğretmenlerin sınav görevlerini öğrencilerin hayatlarının gerçekliğiyle bağlantılı olacak şekilde hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca, görevler çok basit veya aşırı zorlayıcı olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, sıkılma ile aşırı zorlanma veya az zorlanma arasındaki ilişkinin daha önce de rapor edildiğini vurgulayarak, ebeveynleri ve velileri çocuklarıyla bu konuda iletişime geçmeye teşvik ediyor.

Çalışmanın detayları Eğitim Psikolojisi Dergisi'nde yayımlandı.