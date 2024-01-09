Sistem toplama devrine son: MSI Claw el konsolu tanıtıldı

09 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:37

MSI, CES'te duyurduğu yeni Windows tabanlı el tipi oyun cihazı Claw ile Valve'ın Steam Deck'ine rakip olmaya çalışan en son bilgisayar üreticisi oldu.

MSI Claw, Intel'in geçen ay duyurulan yeni Meteor Lake Core Ultra işlemcisi tarafından destekleniyor. Şirketin açıklamasına göre, cihazın 699 dolar ile 799 dolar arasında değişen, Intel Core Ultra 5 veya Intel Core Ultra 7 155 işlemcilerine sahip üç farklı versiyonu satışa sunulacak.

MSI CLAW ÖZELLİKLERİ

MSI Claw, uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen yeni bir Intel işlemciyle donatıldı. MSI, bu özellik sayesinde taşınabilir cihazın AAA kalitedeki oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini iddia ediyor.

Bununla birlikte cihaz, üreticiye göre sınıfının en büyüğü olan ve tam yükte iki saatlik pil ömrü sunan 53Wh bataryaya ve rakiplerinden yüzde 50 daha büyük olduğu iddia edilen hava deliklerine sahip bir soğutma sistemiyle geliyor.

Cihaz, 675 gram ağırlığa ve 294 mm genişliğe, 117 mm yüksekliğe ve 21,2 mm kalınlığa sahip. Ayrıca uzun vadede dayanıklılık sunan dokunsal düğmelere ve özel bir "Hall etkisine" sahip tetikleyicileri de bünyesinde barındırıyor.

MSI Claw, 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hertz IPS ekranla kullanıcıları karşısına çıkıyor. Diğer özellikler arasında 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar PCIe M.2 depolama özelliği yer alıyor. Bu modeli satın almak istediğinizde ödemeniz gereken fiyat 799 dolar olarak belirlendi.

Cihazın üst kısmında, daha fazla depolama kapasitesi eklemek için bir microSD yuvası, Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörüyle donatılmış bir güç düğmesi bulunuyor. Elde taşınır cihazda ayrıca çeşitli işlevleri kaydedebileceğiniz makro düğmeler ve her bir kontrol çubuğunun etrafında RGB aydınlatma yer alıyor.

ANDROİD OYUNLARINI DA ÇALIŞTIRABİLİYOR

Claw, oyunlarınıza ve oyun kitaplıklarınıza kısayollar sunmak üzere MSI'ın kendi MSI Center M yazılımıyla birlikte Windows 11'i çalıştırıyor. MSI, PC oyunlarının yanı sıra, Claw'ın Android oyunlarını da App Player aracılığıyla çalıştırabildiğini belirtti.