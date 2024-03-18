Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: 'Amiral gemisi katili' telefonlara güç verecek işlemci

18 Mart 2024 13:57 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:58

Qualcomm, yetenekler ve fiyat açısından mevcut amiral gemisi model Snapdragon 8 Gen 3'ün hemen altında yer alacak şekilde tasarlanan yeni bir yonga setini piyasaya sürdü.

Snapdragon 8s Gen 3, cihaz içi üretken yapay zeka modelleri desteği de dahil olmak üzere, 8. Nesil'in özelliklerinin çoğunu daha uygun fiyatlı telefonlara getirmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte 8s Gen 3, 8 Gen 3'ün bir adım altında olsa da ikisi aynı temel teknolojileri paylaşıyor. Qualcomm, yeni yonga setini daha uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonlar, tabletler ve cihazlara uygun hale getirmek için birkaç özelliği atmış durumda.

8 GEN 3'TEN EN BÜYÜK FARKI ÇEKİRDEKTE

Temel farklardan biri, yeni işlemcinin standart 8 Gen 3'ten bir adet daha az performanslı çekirdeğe sahip olmasıdır. Snapdragon 8s Gen 3, standart 8 Gen 3'te bulunan beş performans çekirdeği yerine dört performans çekirdeğiyle geliyor. Ayrıca aynı Cortex X4 ana çekirdeğine sahip olmasına rağmen, 3,4 GHz yerine 3 GHz hızında çalışıyor. Performans çekirdekleri 2,8 GHz hızında, verimlilik çekirdekleri ise 2 GHz hızında çalışıyor.

ESKİ MODEM, Wİ-Fİ 7 ÖZELLİĞİ

Bir diğer dikkate değer fark, 8s Gen 3'ün önceki nesil bir modem kullanmasıdır. Yani Snapdragon 8 Gen 2'nin piyasaya sürdüğü Snapdragon X70 5G modemle birlikte geliyor. İyi haber şu ki modem en son WiFi 7 standardını destekliyor. Ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği de var, böylece fotogerçekçi oyunlar daha sorunsuz çalışıyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKAYI DA DESTEKLİYOR

8s Gen 3, cihazda çok modlu üretken yapay zekayı destekler ve Llama 2 ve Gemini Nano gibi 10 milyara kadar parametreden oluşan büyük dil modellerini çalıştırabilir. Snapdragon 8 Gen 3'ün tüm yapay zeka yeteneklerini sunmuyor ancak nesil yapay zeka sanal asistanlarını ve görüntü genişletmeyi destekliyor.

Qualcomm'un ürün yönetimi kıdemli direktörü Deepu John'un açıkladığı gibi, her bir Snapdragon üst düzey katmanı üç alt kategoriye ayrılabilir. Snapdragon 8, 7, 6 ve 4 serisi yonga setleri ve bunların içinde üçe kadar farklı teklif bulunuyor. Bu "S" serisi çip, standart 8 Gen 3'ün hemen altında yer alıyor ve eğer Qualcomm bir 8+ Nesil 3'ü piyasaya sürerse en üstte yer alacak.

Snapdragon 8s Gen 3 çok yakında piyasada görünmeye başlayacak. Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi platformu kullanacaklarını ve yeni cihazların "önümüzdeki aylarda" beklendiğini söylediler.