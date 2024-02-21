Son dakika! Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

21 Şubat 2024 09:17 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:53

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

KAAN İLK UÇUŞUNUN ARDINDAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönmesinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

AK PARTİ'DEN KAAN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile Gök Vatan'a kavuşan "KAAN" Türkiye Yüzyılı’nın büyük gururlarından biridir. Bu tarihi uçuşta emeği geçen herkesi ve tüm TUSAS_TR ekibini gönülden tebrik ediyoruz." mesajını yayınladı.

İLETŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN KAAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak."

MMU KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli Muharip Uçak, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.