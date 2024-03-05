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05 Mart 2024 18:35 - Güncelleme : 05 Mart 2024 20:31

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü! Sosyal medyada deprem

Son dakika haberi... Meta çatısında bulunan Facebook ve Instagram'a tüm dünyada erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı sosyal ağlarda sunucu problemi yaşarken Facebook'a giriş yapamadı. 2 saatin sonunda erişim sorunu düzeldi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Sondakika, Haber, Ayrıntı

Meta'nın bünyesinde bulunan ve dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama kullanıcıları, özellikle Facebook'a giriş yapmaya çalışırken sunucu kaynaklı problemlerle karşılaşıyor.

Global çapta sosyal medya erişiminde bir kesintiye neden olurken, kullanıcılar giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajları ve 'şifreniz yanlış' bildirimi ile karşılaşıyor. 

Son dakika! Tüm dünyada Instagram ve Facebook çöktü - 1. Resim

FACEBOOK VE INSTAGRAM DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ

Sorunun tam olarak neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk belirlemelere göre, sunucularda meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle kaynaklandığı öğrenildi. 

Meta'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." dedi.  

KULLANICILAR X'E YÜKLENDİ 

Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'da yaşadığı sorunları X üzerinden paylaşmaya başladı. 

ERİŞİM SORUNU 2 SAAT SONRA ÇÖZÜLDÜ 

Instagram ve Facebook'ta akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunu 2 saatin sonunda çözüldü. Sosyal medya platformlarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bu sefer hata bildirimi ile karşılaşmadı.

Kaynak: TGRT Haber
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