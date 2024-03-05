Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü! Sosyal medyada deprem
Son dakika haberi... Meta çatısında bulunan Facebook ve Instagram'a tüm dünyada erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı sosyal ağlarda sunucu problemi yaşarken Facebook'a giriş yapamadı. 2 saatin sonunda erişim sorunu düzeldi.
Meta'nın bünyesinde bulunan ve dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama kullanıcıları, özellikle Facebook'a giriş yapmaya çalışırken sunucu kaynaklı problemlerle karşılaşıyor.
Global çapta sosyal medya erişiminde bir kesintiye neden olurken, kullanıcılar giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajları ve 'şifreniz yanlış' bildirimi ile karşılaşıyor.
FACEBOOK VE INSTAGRAM DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ
Sorunun tam olarak neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk belirlemelere göre, sunucularda meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle kaynaklandığı öğrenildi.
Meta'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." dedi.
KULLANICILAR X'E YÜKLENDİ
Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'da yaşadığı sorunları X üzerinden paylaşmaya başladı.
ERİŞİM SORUNU 2 SAAT SONRA ÇÖZÜLDÜ
Instagram ve Facebook'ta akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunu 2 saatin sonunda çözüldü. Sosyal medya platformlarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bu sefer hata bildirimi ile karşılaşmadı.