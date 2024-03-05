Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü! Sosyal medyada deprem

05 Mart 2024 18:35 - Güncelleme : 05 Mart 2024 20:31

Meta'nın bünyesinde bulunan ve dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama kullanıcıları, özellikle Facebook'a giriş yapmaya çalışırken sunucu kaynaklı problemlerle karşılaşıyor.

Global çapta sosyal medya erişiminde bir kesintiye neden olurken, kullanıcılar giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajları ve 'şifreniz yanlış' bildirimi ile karşılaşıyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ

Sorunun tam olarak neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilk belirlemelere göre, sunucularda meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle kaynaklandığı öğrenildi.

Meta'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." dedi.

KULLANICILAR X'E YÜKLENDİ

Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'da yaşadığı sorunları X üzerinden paylaşmaya başladı.

ERİŞİM SORUNU 2 SAAT SONRA ÇÖZÜLDÜ

Instagram ve Facebook'ta akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunu 2 saatin sonunda çözüldü. Sosyal medya platformlarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bu sefer hata bildirimi ile karşılaşmadı.