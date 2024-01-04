Son dakika! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati duyuruldu: Uzay misyonuna özel hatıra pulu

04 Ocak 2024 22:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:31

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'e doğru hareket edeceği saati duyurdu.

Kacır, Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru hareket edeceğini açıkladı.

"GELECEK NESİLLER İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Kacır açıklamasının devamında ise "Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

PULDA SELÇUKLU YILDIZI DETAYI

Pulda; her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler yer alıyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihimizin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağımız ile ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nda yer alacak olan Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatma sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kalacak ve 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.