Sony'den Apple Vision Pro cihazına iddialı rakip

09 Ocak 2024 19:37 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:37

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişirken, dünya devi firmalar bir yandan da sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yönelik yatırım yapmaya devam ediyor.

Apple, "uzamsal bilgi işlem platformu" olarak nitelendirdiği Vision Pro cihazını 2 Şubat'ta ABD'de satışa sunacak. Sanal gerçeklik sektörüne şimdi de taze kan geldi. PlayStation için ürettiği VR başlıklarıyla bilinen Sony, Vision Pro'ya doğrudan rakip olduğu belirtilen yepyeni bir karma gerçeklik cihazını görücüye çıkardı.

SONY, APPLE VISION PRO RAKİBİNİ TANITTI

Sony, kullanıcıların sanal gerçeklik başlığı takarken 3 boyutlu modelleri düzenlemesine ve şekillendirmesine olanak tanıyan bu cihazı "uzamsal içerik oluşturma" sistemi olarak tanıttı. Şirket, CES 2024'teki bir sunum sırasında başlığı bir çift denetleyiciyle birlikte meraklıları karşısına çıkardı.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 platformundan güç alan ve 4K OLED ekranlarla donatılan başlık, öncelikle PlayStation VR gibi oyunculara yönelik değil. Sony Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, bu yeni cihazın 3 boyutlu nesneler ile çalışan profesyonel müşteriler için tasarlandığını ve kullanıcıların "sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirerek alanını" genişletmelerine olanak tanıdığını söyledi.

Kullanıcılar, başlığın ön kısmını yukarı doğru kıvırarak sanal ve fiziksel alanlar arasında geçiş yapabiliyor. Sony, "3 boyutlu nesnelerin dokularının ve insan karakterlerin yüz ifadelerinin gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi şekilde işlenmesine" olanak sağlayan bir tescilli teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

Yoshida, "Sanal nesnelere kesintisiz erişim sayesinde içerik üreticiler, sürükleyici bir geliştirme deneyimiyle gerçek alanda çalışabilirler." dedi. Sony daha önce kullanıcıların yüz ve göz takibini kullanarak dijital nesneleri 3D olarak görmelerine olanak tanıyan bir “Uzamsal Gerçeklik Ekranı” yapmıştı.

Sony, yeni cihazının bu yılın sonlarında çıkacağını söyledi ancak fiyatlandırma bilgisini paylaşmadı.