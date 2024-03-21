Sora'dan sonra sıra GPT-5'te... Çıkış tarihi sızdırıldı

21 Mart 2024 10:35 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:36

OpenAI, GPT-4 ve GPT-4 Turbo da dahil olmak üzere ChatGPT'yi destekleyen büyük dil modelinin (LLM) birkaç versiyonunu yayınladı. Kaynaklar, bir sonraki büyük güncelleme olan GPT-5 sürümünün yıl ortasında piyasaya sürülebileceğini söylüyor.

Business Insider'ın raporlarına göre GPT-5'in GPT-4'e göre "büyük bir sıçrama" olması bekleniyor ve model, ilk test uzmanları tarafından "bariz bir şekilde daha iyi" olarak tanımlandı.

TEST UZMANLARI DENEDİ

Yeni büyük dil modelinin, şirketlerine özel olarak tasarlanmış ve GPT-5 tarafından desteklenen GPT botlarının tanıtımını yapan CEO'lar da dahil olmak üzere, test uzmanlarını ve kurumsal müşterileri etkilediği bildirilen iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor.

OpenAI'den GPT-5 demosu alan bir müşteri Business Insider'a yaptığı açıklamada, şirketin OpenAI'nin geliştirmekte olduğu diğer YZ programlarıyla etkileşime girme yeteneği de dahil olmak üzere henüz yayınlanmamış yeni GPT-5 özelliklerini ima ettiğini söyledi. OpenAI tarafından "YZ aracıları" olarak adlandırılan bu programların, görevleri otonom olarak gerçekleştirebileceği belirtildi.

Bu özellik, OpenAI tarafından geliştirilen ve farklı yapay zeka sistemlerinin karmaşık görevleri tamamlamak veya daha kapsamlı hizmetler sağlamak için işbirliği yapmasına olanak tanıyan birbirine bağlı bir yapay zeka araçları ekosistemine işaret ediyor.

GPT-5 YAZ AYLARINDA ÇIKABİLİR

GPT-5'in lansman tarihi henüz resmi olarak doğrulanmasa da kaynaklar bu yılın ortasında, muhtemelen yaz aylarında piyasaya sürüleceğini söylüyor. OpenAI'nin modeli eğittiği ve halka açıklanmadan önce potansiyel sorunları tespit edip düzeltmek için testler gerçekleştireceği bildiriliyor.

Bununla birlikte GPT-5'in ayda 20 dolar ücret isteyen Plus abonelerine özel olup olmayacağı da belli değil. Bilindiği üzere GPT-3.5, ChatGPT'nin ücretsiz katmanını desteklerken, isteyen herkes "Creative" veya "Hassas" konuşma stillerini seçerek Copilot'ta GPT-4 Turbo'yu ücretsiz kullanabilir.

SAM ALTMAN BEKLENTİYİ ARTIRDI

OpenAI CEO'su Sam Altman doğrudan GPT-5 ifadesini kullanmasa da "Bu yıl harika bir yeni model çıkaracaklarını" söyledi ancak adını ne koyacaklarını henüz bilmediğini açıkladı.