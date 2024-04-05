Söylenti değil gerçekmiş: Kırmızı besinlerin kana faydası kanıtlandı

05 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:20

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarla yeni bir buluşa imza atan Karya Farma, "Kırmızı besinler kanı temizliyor" sözünü test edip onayladıklarını açıkladı.

18 yıllık Ar-Ge süreci içerisinde 17 spesifik ve stratejik patente imza atan HBX AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, kırmızı pancarın içerdiği demir miktarıyla anemiyi önlemede rol oynayarak kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

PANCARA KIRMIZI RENGİNİ VEREN MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Pancara kırmızı rengini veren betalain maddesinin önemli bir antioksidan olduğuna dikkati çeken Başlık, içeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminleri bulunduğunu ve aynı zamanda fosfat ve potasyum gibi birçok mineral içeren pancarın kansere karşı koruyucu görevi yaptığını söyledi.

KIRMIZI HAVUÇ, SERBEST RADİKALLERE KARŞI ETKİLİ

Pancarın, betalain denilen fitonutrientler içerdiğini ve bu maddenin kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları da engelleyebildiğini işaret eden Başlık, havucun da antioksidan zengini olduğunu ve vücutta uzun vadede kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarına götüren oksidatif strese yol açtığı bilinen serbest radikaller ile savaşmada etkili kabul edildiğini sözlerine ekledi.

KIRMIZI SOĞANDA ANTİOKSİDAN DAHA FAZLA

Hakan Başlık kırmızı soğan ile ilgili de bilgiler verdi. Vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddelerin kuru ve beyaz soğana göre kırmızı soğanda daha fazla bulundurduğunu belirterek, "Ayrıca, soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur." dedi.

Kırmızı havucun da benzer özellikleri olduğunu kaydeden Başlık, önümüzdeki süreç içerisinde kırmızı besinler üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.