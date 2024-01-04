SpaceX'te 'Elon Musk' krizi! Olayın sır perdesi aralandı

04 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:31

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), SpaceX'i, Elon Musk'ın sosyal medyadaki bazı davranışlarını "sıkça dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı" olarak nitelendiren bir mektubun yazılmasına ortak olan 8 çalışanını yasa dışı bir şekilde işten çıkarmakla suçladı.

NLRB'nin açıklamasına göre, SpaceX işçileri yasalara aykırı bir şekilde işten çıkardı. Ayrıca şirketin en az bir çalışanını, söz konusu mektubun yanı sıra meslektaşlarının kimlikleri ve diğer faaliyetleri hakkında sorguya çektiği öne sürüldü.

SPACEX, ELON MUSK'I ELEŞTİREN ÇALIŞANLARI AFFETMEDİ

Şikayette, SpaceX'in bir çalışana, birkaç çalışanın parçası olduğu Signal grup sohbetinin ekran görüntülerini göstererek bir "gözetleme izlenimi" oluşturduğu belirtildi. Davanın merkezinde yer alan açık mektup, Musk'ın Twitter'ı satın almadan önce platformdaki "zararlı davranışlarına" dikkat çekiyordu.

Özellikle çalışanlar, Musk'ın X'e yönelik cinsel suistimal suçlamalarıyla ilgili yaptığı "kaba şakalar" konusunda endişelerini dile getiriyorlardı ve mektupta şirketten, liderlerini eylemlerinden sorumlu tutması ve zararlı davranışlarını kınaması isteniyordu.

Mektubu yazan çalışanlar, mektubu 2022'nin ortalarında şirket içinde dağıtmaya başladı. The New York Times'a göre SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, mesajı gönderdikten sonraki birkaç saat içinde onları azarladı ve "çalışanların iletişim kanallarını doldurmayı derhal durdurmalarını" söyledi. Beş çalışanın ertesi gün, diğer dördünün ise temmuz ve ağustos aylarında işten çıkarıldıkları bildirildi.

İşten atılan çalışanlardan biri olan Paige Holland-Thielen, yaptığı açıklamada "SpaceX'te roketler yeniden kullanılabilir olabilir, ancak onları yapan insanlara harcanabilir muamelesi yapılıyor. Bu suçlamaların SpaceX'i ve liderliğini, işçilere kötü muamele etme ve söylemi boğma konusundaki uzun geçmişinden sorumlu tutacağını umuyorum." dedi.

Davanın 5 Mart'ta idari yargıç huzuruna çıkması planlanıyor, ancak şirket dava açılmadan önce de karara bağlayabilir. NLRB, şirketin çalışma yasalarını ihlal ettiğine karar verirse, SpaceX'e işçileri işe geri alma ve onlara uygun miktarda geri ödeme yapma talimatı verebilir. Bununla birlikte SpaceX önce kurula, sonra da federal mahkemeye itiraz edebilir.