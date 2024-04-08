Spotify'da çalma listelerine 'yapay zeka' dokunuşu

08 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:29

Spotify, kullanıcıların metin komutları aracılığıyla çalma listesi oluşturabilecekleri 'AI Playlist' özelliğini piyasaya sürdü.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, kullanıcıların yazılı istemlere dayalı bir çalma listesi oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek olan "YZ Çalma Listelerini" beta sürümünde sunduğunu belirtti. Bu özellik başlangıçta İngiltere ve Avustralya'daki kullanıcılara sunulup önümüzdeki aylarda daha fazla kişiye ulaşacak.

ÇOK ÇEŞİTLİ KONULARDA ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURULABİLECEK

Spotify'ın yapay zeka kullanması, türe veya zaman dilimine dayalı olanlar gibi daha standart çalma listesi oluşturma isteklerine ek olarak, insanların "kedime serenat yapacak şarkılar" veya "zombi kıyametiyle savaşacak şarkılar" gibi daha çeşitli özel çalma listeleri isteyebileceği anlamına geliyor.

İstemler; yerler, hayvanlar, aktiviteler, film karakterleri, renkler veya emojiler gibi her türlü şeye referans verebilir. Şirket en iyi çalma listelerinin türlerin, ruh hallerinin, sanatçıların ve onlarca yılın birleşimini içeren istemler kullanılarak oluşturulduğunu belirtiyor.

Çalma listesi oluşturulduktan sonra kullanıcılar, örneğin "daha az iyimser" veya "daha fazla pop" gibi komutlar vererek nihai sonucu revize etmek ve hassaslaştırmak için yapay zekayı kullanabilir. Kullanıcılar şarkının üstüne dokunup sola kaydırarak çalma listesinden kaldırabilirler.

Teknoloji açısından Spotify, kullanıcının niyetini anlamak için büyük dil modelleri (LLM) kullandığını söylüyor. Ardından Spotify, istemi yerine getirmek ve kullanıcı için yapay zeka tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş bir çalma listesi oluşturmak için kişiselleştirme teknolojisini (dinleyicinin geçmişi ve tercihleri hakkında sahip olduğu bilgileri) kullanıyor.

Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi deneyimleri için üçüncü taraf araçlardan da faydalanıyor.