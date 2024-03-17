Spotify'dan Apple'a şok suçlama: Kasıtlı yapılıyor

17 Mart 2024 20:16 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:17

Spotify ile ABD’li teknoloji devi Apple arasında sular durulmuyor. Spotify, Apple'ın üçüncü parti akış uygulamalarına getirdiği kısıtlamalar sebebiyle Avrupalı düzenleyicilerden 2 milyar dolar ceza almıştı. Ancak Spotify, şirketin hala komisyonun kararını delmeye çalıştığını öne sürüyor.

The Verge'ün haberine göre Spotify'ın tepkisi, 5 Mart'ta Apple'a sunduğu ve hala onaylanmayan son uygulama güncellemesiyle ilgili… Güncelleme, Spotify'ın web sitesine doğrudan bağlantılar ve müşterilerin Apple'ın ödeme sistemini kullanmasını zorunlu tutmayan fiyatlandırma seçenekleri hakkında bilgiler içeriyor.

APPLE İTİRAZ ETTİ

Apple cezayla ilgili AB’ye son kararını gönderdi ve itiraz etti. Spotify'ın uygulamasını göndermesinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen herhangi cevap gelmedi. Ancak Apple, AB'ye "uygulama inceleme ekibimiz Spotify uygulamasının 421 versiyonunu inceledi ve onayladı. Genellikle de aynı gün içinde geri dönüş yapıldı" açıklamasında bulunmuştu.

SPOTİFY'DAN SUÇLAMA

Spotify ise Apple’nin uygulamayı onaylamayı kasıtlı olarak geciktirdiğini ve kararları hiçe saydığını iddia ediyor. Daha öncesinde Apple, App Store üzerinden yüzde 30 kesintiye karşı çıktığı karara, App Store dışı satışlardan yüzde 27'ye varan bir kesinti talep etti. Bununla birlikte normalde aynı gün işleme alınan uygulama güncellemeleri beklenmedik bir şekilde 10 gün sürmeye başladı.

Uygulama geliştiricileri Apple'ın bunu yapmaması gerektiğini ve pay almaması gerektiğini düşünüyor. Ancak şu ana kadar AB'nin Apple'ın değil geliştiricilerin tarafında olduğu açıkça görülüyor.