Squid Game'in yeni sezonuna hazırlanan Netflix'e Güney Kore'den soruşturma şoku

18 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:53

Güney Kore'nin antitröst düzenleyici kurumu, kullanıcıları erken abonelik iptali koşulları konusunda gerektiği gibi bilgilendirmediği iddiasıyla hem Netflix hem de Wavve platformlarına soruşturma başlattı.

Sektör yetkilileri pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki Adil Ticaret Komisyonu'nun (FTC) platformların başkent Seul'deki ofislerine müfettiş gönderdiğini ve kullanım koşulları ve hizmet aboneliğinden çıkmayla ilgili diğer belgeleri teslim aldıklarını söyledi.

ABONELİK İPTALİNİ ZORLAŞTIRDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Netflix ve Kore yayın platformu Wavve'nin, kullanıcıların kısmi geri ödeme için aboneliklerini erken iptal etmelerini zorlaştırdığı ve fatura dönemleri içinde üyeliklerin nasıl iptal edileceğine ilişkin yeterli bilgilendirmeleri sağlamadığı iddia ediliyor.

Yetkililer, soruşturmanın birçok kişinin yakından ilgilendiği vakalara ilişkin "hızlı ve yoğun" soruşturmalardan sorumlu yeni kurulan bir FTC ekibi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

NETFLİX ÜLKEDE 11 MİLYON ABONEYE SAHİP

Netflix, 2023 sonu itibarıyla aylık 11,64 milyondan fazla kullanıcısıyla Kore'nin 1 numaralı isteğe bağlı video yayın hizmetiyken, SK Square'in sahibi olduğu Wavve, 4,05 milyon kullanıcıyla dördüncü sırada yer alıyor.