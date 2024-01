Steam açıkladı: İşte 2023’ün en çok oynanan ve satan oyunları

29 Aralık 2023 12:35 - Güncelleme : 29 Aralık 2023 12:38

Bu yıl özellikle oyun alanında oldukça hareketli günler yaşandı.. Bir yandan yıl başında ve ortasında piyasaya çıkan oyunlar ses getirirken, 2023’ün sonlarında ise ücretsiz verilen oyunlar gündemde.

Peki Steam’de 2023 karnesi nasıldı? İşte paylaşılan verilere göre Valve’nin platformunda en çok oynanan ve satan oyunlar…

STEAM’DE EN ÇOK SATAN VE OYNANAN OYUNLAR AÇIKLANDI

IGN tarafından aktarılan habere göre En Çok Satanlar ve Platin kademede şu oyunlar yer alıyor: Apex Legends, Baldur's Gate 3, Starfield, Hogwarts Legacy, Lost Ark, Cyberpunk 2077, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Destiny 2, Counter-Strike 2, Sons of the Forest ve Call of Duty HQ (MW III, MW II ve Warzone).

Brüt gelire göre 2023'te Yeni Çıkanlar ve Platin kademede ise şu oyunlar var: Street Fighter 6, Starfield, Cities: Skylines II, Remnant II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Payday 3, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, FC 24, Hogwarts Legacy, Sons of the Forest ve Baldur's Gate 3.

Onu En Çok Oynanan kademesi takip ediyor ve en yüksek eş zamanlı oyuncular üzerinden ölçülmüş. Platin Seviye, 300 binden fazla en yüksek oyuncuya sahip oyunlardan oluşuyor ve Goose Goose Duck, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, Destiny 2, Apex Legends, Dota 2, Starfield ve Lost Ark gibi oyunlardan oluşuyor.

Öte yandan Brüt gelire göre en iyi Erken Erişim yapımları arasında Sun Haven, Ready or Not, Baldur's Gate 3, Wartales, Marvel Snap, Everspace 2, My Time at Sandrock, Farlight 84, Against the Storm, Dave the Diver, Demonologist ve Disney Dreamlight Valley yer alıyor.

Günlük aktif oyunculara göre en iyi Steam Deck oyunları arasında Elden Ring, Dave the Diver, Hogwarts Legacy, The Witcher III: Wild Hunt, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Grand Theft Auto V, Half-Life, Starfield, Vampire Survivors, Armored Core VI: Fires of Rubicon ve Cyberpunk 2077 yer alıyor.

Günlük aktif kontrol cihazı kullanan oyuncular tarafından en çok oynanan oyunlar arasında ise Call of Duty HQ, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Rocket League, FIFA 23. Hofwarts Legacy, Elden Ring, FC 24, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Starfield, NBA 2K23 ve Apex Legends bulunuyor.